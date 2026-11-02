Ο Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βουλευτής ΝΔ Α’ Πειραιώς, συζητά με τον Βίκτωρα Μοντζέλλι στην εκπομπή Networking του Newsbeast

Τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση της θητείας του στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τις αλλαγές που έρχονται στις αποζημιώσεις των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, αλλά και τα όρια της ατομικής ευθύνης απέναντι στις υποχρεώσεις του κράτους, αναλύει στην εκπομπή Networking του Newsbeast ο υφυπουργός, Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, τοποθετείται για την πολιτική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας, υπερασπίζεται το άνοιγμα της παράταξης που πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Συνάντησα τον υφυπουργό στο γραφείο του και στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής, το οποίο αντικαθιστά ένα σύστημα που βασιζόταν σε νομοθεσία του 1979. Ο Κ. Κατσαφάδος χαρακτηρίζει την ψήφισή του ως το σημαντικότερο επίτευγμα της παρουσίας του στο υπουργείο, καθώς, όπως υποστηρίζει, αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο το κράτος στηρίζει τους πολίτες που χάνουν ή βλέπουν να καταστρέφονται τα σπίτια τους.

«Για μένα, το σημαντικότερο είναι το νομοσχέδιο το οποίο περάσαμε», τονίζει, εξηγώντας ότι στόχος είναι η κατάργηση χρονοβόρων διαδικασιών και η ουσιαστική επιτάχυνση της κρατικής αρωγής. Με το νέο ψηφιακό σύστημα, το οποίο βρίσκεται στη φάση προετοιμασίας για την εφαρμογή του, οι πληγέντες θα υποβάλλουν μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς να χρειάζεται να συγκεντρώνουν πρόσθετα δικαιολογητικά. «Μέσα σε πέντε ημέρες θα βλέπει στον τραπεζικό του λογαριασμό τις οικονομικές ενισχύσεις τις οποίες δικαιούται να πάρει», επισημαίνει, περιγράφοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο ταχύτερης αποζημίωσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει και στη συζήτηση για την ατομική ευθύνη των πολιτών στις φυσικές καταστροφές, ξεκαθαρίζοντας ότι οι υποχρεώσεις του καθενός δεν μπορούν να εξισώνονται με εκείνες της πολιτείας. «Δεν έχουμε όλοι το ίδιο μερίδιο ευθύνης», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Σε καμία περίπτωση το κράτος, η πολιτεία σήμερα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω και στο μέλλον, δεν θα ρίξει μεγαλύτερες ευθύνες στους πολίτες από αυτές που αναλογούν στο ίδιο το κράτος».

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο Κώστας Κατσαφάδος απορρίπτει την άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία έχει απομακρυνθεί από τις ιδεολογικές της καταβολές. «Όχι και σας το λέει ένας άνθρωπος που είναι γέννημα θρέμμα της παράταξης», απαντά, υποστηρίζοντας ότι η διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί επιτυχία του πρωθυπουργού και ότι ένα κόμμα εξουσίας οφείλει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της εποχής. Αναφερόμενος, τέλος, στο ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, προειδοποιεί ότι «οποιαδήποτε προσπάθεια διάσπασης του χώρου δεν είναι καλή», επισημαίνοντας την ανάγκη να παραμερίζονται οι προσωπικές διαφορές όταν προέχει το κοινό καλό.

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Ο Βίκτωρας Μοντζέλλι συζητά με τον Κώστα Κατσαφάδο

-Έχουν περάσει περισσότερα από τρία χρόνια από την κακοκαιρία Daniel, ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο το οποίο θυμόμαστε όλοι. Τι σας δίδαξαν τελικά, ως κυβέρνηση και ως κράτος, εκείνες οι δραματικές ώρες; «Θα μου επιτρέψετε να πω ότι την ανάγκη να προχωρήσουμε σε μια αλλαγή πλαισίου σε ό,τι αφορά την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την είχε διαγνώσει πολύ πριν γίνει πρωθυπουργός. Αυτό είχε να κάνει με διάφορα καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές που είχαν πλήξει τη χώρα κατά το παρελθόν, αλλά κυρίως με κάτι που μας σημάδεψε όλους. Και αυτό ήταν η τραγωδία στο Μάτι, με εκείνη τη φονική πυρκαγιά. Από τότε, κάθε σοβαρός άνθρωπος που θα έπαιρνε τις τύχες της χώρας στα χέρια του θα αναγνώριζε ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες που θα έπρεπε να θέσει, όταν θα ερχόταν στην εξουσία, θα ήταν η αλλαγή του πλαισίου γύρω από την πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Γιατί δεν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, αλλά για κλιματική κρίση. Από τότε που ήρθε η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, το 2019, ο Daniel δεν ήταν το πρώτο ακραίο καιρικό φαινόμενο που έπληξε τη χώρα. Να σας θυμίσω ότι είχαμε τον Ιανό, για τον οποίο οι ειδικοί και οι επιστήμονες αναγνώρισαν ότι ο όγκος νερού που έπεσε ήταν κάτι που συνέβαινε μία φορά στα 400 χρόνια. Και ξαφνικά είδαμε, σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να πέφτει πολύ μεγαλύτερος όγκος νερού, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει μια ολόκληρη γεωγραφική περιφέρεια. Ο Daniel έπληξε τέσσερις νομούς, αλλά και πολλά ακόμη σημεία της Ελλάδας. Να αποσαφηνίσουμε και κάτι: ο Daniel δεν έπληξε μόνο τη Θεσσαλία. Εκεί ήταν το επίκεντρο της κακοκαιρίας. Έπληξε και άλλες περιοχές, ακόμη και την Αττική. Αυτό που καταφέραμε να διαγνώσουμε μετά τον Daniel είναι η επικινδυνότητα και η αγριότητα των φαινομένων, κάτι που έχει πλέον ενταχθεί στον σχεδιασμό μας και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα».

-Οι υποδομές, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος τους, είναι σχεδιασμένες για το χθες. Μιλάμε για έργα δεκαετιών. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα; «Είναι γεγονός ότι η χώρα, περνώντας μέσα από μία δεκαετή οικονομική κρίση και με τη χρεοκοπία της χώρας να κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας την περασμένη δεκαετία, δεν έδωσε την ανάλογη βαρύτητα στην ενίσχυση των υποδομών της. Άρα, πολύ σωστά μιλάτε για έλλειψη νέων υποδομών και για παλιές υποδομές που είτε είναι πεπερασμένες είτε, μερικές φορές, ήταν και κακοσυντηρημένες. Αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των υποδομών που έχουμε και εντάσσοντας στον σχεδιασμό μας το πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε την τρωτότητά τους. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Φυσικές καταστροφές είχαμε, έχουμε και, δυστυχώς, θα έχουμε και στο μέλλον. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει βιώσει φυσικές καταστροφές με εκατόμβες νεκρών. Όλοι είμαστε μάρτυρες τέτοιων τραγωδιών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, φυσικές καταστροφές οι οποίες έχουν συντελεστεί και συντελούνται και τα τραγικά αποτελέσματα τα οποία έχουν. Άρα, τις φυσικές καταστροφές δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Τι οφείλουμε, λοιπόν, να κάνουμε; Να θωρακίσουμε τη χώρα όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα, ώστε να αντιμετωπίζει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι καταστροφές να μην είναι τόσο μεγάλες. Θα πρέπει να μειώσουμε την τρωτότητα των υποδομών μας, αυτός είναι ο σχεδιασμός μας, αυτό προσπαθούμε και κάνουμε, μέσω της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η οποία συνεδριάζει περίπου κάθε δύο μήνες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία διατίθενται ποσά για τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, σε δήμους και περιφέρειες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σκοπός δεν είναι απλώς να επιδιορθώσουμε μια υποδομή ή να κάνουμε ένα “πασάλειμμα”, αλλά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε οι υποδομές που συντηρούμε και ανακατασκευάζουμε να έχουν αυξημένη ανθεκτικότητα απέναντι όχι μόνο σε φαινόμενα τόσο ισχυρά όσο εκείνα που έπληξαν, αλλά και σε ακόμη ισχυρότερα που ενδεχομένως να εκδηλωθούν στο μέλλον στις συγκεκριμένες περιοχές».

-Τον Σεπτέμβριο ψηφίστηκε το νέο πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής. Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που έγιναν ως προς τον εκσυγχρονισμό της κρατικής αρωγής; «Το ότι υπάρχει πλέον πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά την κρατική αρωγή γύρω από τη χρηματοδότηση των κτιρίων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, είτε για την επισκευή είτε για την ανακατασκευή τους, η χώρα στηριζόταν σε έναν νόμο του 1979, ο οποίος θεσπίστηκε το 1979, με αφορμή τον σεισμό του 1978. Ο νόμος αυτός προέβλεπε, ουσιαστικά, ότι ο υπουργός αποφασίζει για κάθε φυσική καταστροφή που συντελείται, καθώς και για το πώς και με ποιον τρόπο θα αποζημιώνονται οι πολίτες των οποίων τα σπίτια δεν είναι κατοικήσιμα. Φανταστείτε πόσα έχουν αλλάξει στον κόσμο από το 1979 μέχρι σήμερα. Δεν υπήρχε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο. Το βασικό και σημαντικό είναι ότι πλέον έχουμε ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο. Το επίσης βασικό και σημαντικό ήταν ότι αυτό το νομοθέτημα δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης της ηγεσίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αποτελεί και ένα συμπυκνωμένο απόσταγμα των εμπειριών όλων των υπηρεσιακών παραγόντων οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με τις φυσικές καταστροφές εδώ και δεκαετίες. Θέλαμε και καταφέραμε να ψηφιοποιήσουμε όλες τις διαδικασίες που αφορούν τα κτίρια, να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας και, φυσικά, να αποζημιώνεται πλέον ο πολίτης ταχύτατα. Βρισκόμαστε στη φάση έκδοσης των κοινών υπουργικών αποφάσεων και των υπουργικών αποφάσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου, ενώ παράλληλα δοκιμάζουμε τις πλατφόρμες που δημιουργήσαμε για να μπορέσουμε υπηρετήσουμε αυτόν τον σκοπό. Θα είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε ένα σύστημα μέσω του οποίου ο πολίτης, μετά την ψηφιακή καταγραφή και την ψηφιακή αυτοψία στο κτίριο που έχει υποστεί βλάβη, θα χρειάζεται μόνο να υποβάλει μια ψηφιακή αίτηση. Χάρη στα συστήματα διαλειτουργικότητας, δεν θα χρειάζεται να προσκομίσει ηλεκτρονικά κανένα άλλο έγγραφο. Δεν ψηφιοποιούμε τη γραφειοκρατία, ψηφιοποιούμε τη διαδικασία. Μέσα σε πέντε ημέρες θα βλέπει στον τραπεζικό του λογαριασμό τις οικονομικές ενισχύσεις τις οποίες δικαιούται να πάρει. Όταν έρθει η ώρα να επισκευάσει ή να ανακατασκευάσει το κτίριό του, θα ακολουθεί την ίδια διαδικασία που ακολουθεί κάθε πολίτης ο οποίος θέλει να επισκευάσει ή να κατασκευάσει ένα καινούργιο κτίριο: θα καταθέτει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά του μέσω του συστήματος “e-Άδειες” και θα προχωρά η διαδικασία έκδοσης της άδειας».

-Πώς θα καταφέρουμε να απαλλαγούμε από τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους και να επιτευχθούν οι στόχοι στους χρόνους που έχετε ορίσει; «Παίρνοντας την ευθύνη πάνω μας. Υπήρχε μια διαδικασία που αρχίσαμε να εφαρμόζουμε από πέρυσι, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, και την εφαρμόσαμε πολύ συγκεκριμένα και φέτος, καταφέρνοντας να μειώσουμε τους χρόνους. Η διαδικασία για να αποζημιωθεί κάποιος προέβλεπε αρχικά να πάει μια επιτροπή του δήμου, να κάνει αυτοψία και να μας στείλει το σχετικό έγγραφο. Στη συνέχεια, πηγαίναμε εμείς να κάνουμε αυτοψία και, αν χρειαζόταν, ακολουθούσε και τρίτη αυτοψία. Μόνο μετά από όλα αυτά προχωρούσε η διαδικασία για να λάβει ο πολίτης την οικονομική ενίσχυση που δικαιούνταν. Εμείς καταργήσαμε αυτή τη διαδικασία, με βάση τις δυνατότητες που είχαμε. Από πέρυσι, όταν ανέλαβα το υπουργείο, μέχρι σήμερα, και μέχρι να τεθούν σε λειτουργία οι πλατφόρμες, αυτό που κάναμε ήταν να πάρουμε από τους δήμους την ευθύνη για αυτές τις αυτοψίες. Πλέον γίνεται μόνο μία αυτοψία, την επόμενη ημέρα, από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Στη συνέχεια ξεκινά η διαδικασία αποζημίωσης. Μέχρι πρόσφατα, ο πολίτης έπρεπε να προσκομίσει στον δήμο το Ε1, το Ε2 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Όλα αυτά τα καταργούμε. Άρα, λοιπόν, η ευθύνη επιμερίζεται σε εμάς, που θα λειτουργούμε τις πλατφόρμες, και στον πολίτη, ο οποίος θα πρέπει να υποβάλει την αίτησή του».

-Προσωπική συμμετοχή και ατομική ευθύνη. Είναι δίκαιο να επιμερίζεται ο κάθε πολίτης ευθύνες μαζί με το κράτος όταν συμβαίνει μια καταστροφή; «Δεν έχουμε όλοι το ίδιο μερίδιο ευθύνης. Σε καμία περίπτωση το κράτος, η πολιτεία σήμερα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω και στο μέλλον, δεν θα ρίξει μεγαλύτερες ευθύνες στους πολίτες από αυτές που αναλογούν στο ίδιο το κράτος. Όλοι μας, όμως, έχουμε την ατομική μας ευθύνη. Όλοι πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, για να προστατεύσουμε την περιουσία μας, την οικογένειά μας και τους γείτονές μας. Αυτή είναι μια αυτονόητη υποχρέωση. Εξίσου αυτονόητο είναι να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας οι οποίες εκδίδονται καθημερινά. Όταν υπάρχει απαγόρευση, δεν χρειάζεται να βγω και να κάνω θερμές εργασίες στον κήπο, στο οικόπεδο ή στο χωράφι μου, επειδή θεωρώ ότι, αφού το έχω κάνει άλλες χίλιες φορές στο παρελθόν, έχω το know how, έχω την τεχνογνωσία ώστε να μην αποτελέσει αφορμή για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Όλοι έχουμε το δικό μας μερίδιο ατομικής ευθύνης, το οποίο, βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν ισούται ή δεν αναλογεί με το μερίδιο ευθύνης που έχει το κράτος και η πολιτεία».

-Αρκετοί πολίτες θεωρούν ότι σπάνια αποδίδονται πολιτικές ή διοικητικές ευθύνες μετά από μια καταστροφή. Συμφωνείτε και τι έχετε να τους πείτε; «Αποδίδονται οι ευθύνες. Μπορεί να αργούν να αποδοθούν, γιατί βρισκόμαστε σε ένα κράτος δικαίου και κάθε άνθρωπος που κατηγορείται, είτε μετά από ένορκη διοικητική εξέταση είτε μετά από μηνυτήρια αναφορά, έχει τη δυνατότητα να προσφύγει και να υπερασπιστεί τον εαυτό του με όλα τα ένδικα μέσα που του παρέχουν το Σύνταγμα και οι δικονομικές μας διαδικασίες. Η δικαιοσύνη αποδίδεται, μπορεί όμως να μην αποδίδεται μέσα στους χρόνους που προσδοκά η κοινωνία. Ενδέχεται, όταν ολοκληρωθεί μια δίκη, να έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από το περιστατικό και η όποια απόφαση να μην έχει πλέον την ίδια δημοσιότητα. Ωστόσο, η δικαιοσύνη αποδίδεται».

-Για ποιο έργο σας στο υπουργείο νιώθετε περισσότερο περήφανος και ποιον στόχο δεν καταφέρατε να φτάσετε στο επίπεδο που επιθυμούσατε; «Για μένα, το σημαντικότερο είναι το νομοσχέδιο το οποίο περάσαμε. Όπως σας προείπα, αυτό είναι κάτι που ήρθε για να μείνει. Αλλάζει τη φιλοσοφία και περνάει σε μια άλλη εποχή τον τρόπο λειτουργίας της κρατικής αρωγής και είναι κάτι το οποίο για τα επόμενα χρόνια θα έχουμε αφήσει ως έργο. Δυστυχώς, οι επόμενοι πολίτες που θα πληγούν από μια φυσική καταστροφή ενδεχομένως να μην αναγνωρίσουν σε εμάς αυτή την αλλαγή -ούτε περιμένουμε αναγνώριση-, αλλά εμείς θα νιώθουμε την ικανοποίηση ότι ένας πολίτης που βρίσκεται σε μια τόσο δυσάρεστη θέση θα μπορεί να εξυπηρετείται με ταχύτητα, χωρίς τις περισσότερες φορές να έχουν καμία ευθύνη για τη θέση στην οποία βρίσκονται. Ξέρετε, μαζί με τα συνεργεία που κάνουν τις αυτοψίες την επόμενη ημέρα, πηγαίνω κι εγώ. Είναι τραγικό να βλέπεις ανθρώπους που έχασαν το σπίτι τους και δεν έχουν τι να κάνουν ή τι ρούχα να φορέσουν. Υπάρχει αγωνία για το τι θα γίνει. Πλέον, δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει κάποιος ο οποίος θα βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση στην οποία βρίσκομαι εγώ για να δρομολογήσει τη διαδικασία. Μέσα σε πέντε ημέρες θα μπορεί να ολοκληρώνεται μια διαδικασία χωρίς να χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο ο πολίτης. Τι δεν κατάφερα να κάνω; Θέλω να πιστεύω ότι, την ίδια διαδικασία την οποία καταφέραμε και κάναμε για τα κτίρια, σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την προκήρυξη των εκλογών, θα έχουμε καταφέρει να δρομολογήσουμε και μια αντίστοιχη διαδικασία για τις επιχειρήσεις. Δεν καταστρέφονται μόνο σπίτια και κτίρια. Οι φυσικές καταστροφές προκαλούν ζημιές και στις επιχειρήσεις, στον εξοπλισμό τους και στη δυνατότητά τους να συνεχίσουν να λειτουργούν. Θέλουμε, λοιπόν, να δημιουργήσουμε ένα αντίστοιχο ψηφιοποιημένο σύστημα και για αυτό το κομμάτι. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και θα προλάβουμε».

-Έχει απομακρυνθεί η Νέα Δημοκρατία από τις ρίζες της; «Όχι και σας το λέει ένας άνθρωπος που είναι γέννημα θρέμμα της παράταξης. Δεν έχω κρύψει την ιδεολογική μου ταυτότητα, ότι δηλαδή είμαι ένας πολιτικός και ένας άνθρωπος που ανήκει στην κεντροδεξιά. Το θέμα είναι τι είναι σήμερα η Κεντροδεξιά. Εξελέγην για πρώτη φορά βουλευτής το 2012. Μπαίνοντας τότε μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής και κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά, είδα από τη μία πλευρά το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής και από την άλλη αυτό το συνονθύλευμα που υπήρχε από τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, τις διάφορες τάσεις – γιατί όπως θυμάστε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τάσεις. Εκεί πραγματικά κατάλαβα τον κίνδυνο στον οποίο μπορούσε να βρεθεί η χώρα, αλλά και την ανάγκη, μπροστά στο καλό της πατρίδας, οι ιδεολογίες -όχι οι αρχές ούτε οι αξίες- να πηγαίνουν ένα βήμα πίσω. Σε τελική ανάλυση, όταν πολιτεύεται κάποιος, πρέπει να έχει ως γνώμονα να βοηθά την πατρίδα του και να μην μένει δογματικά προσκολλημένος σε κάποιες ιδεολογικές πεποιθήσεις -οι οποίες οφείλουν να εκσυγχρονίζονται με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των καιρών- ή να κλείνει τα αυτιά του ή να φοράει παρωπίδες και να μην βλέπει κοινούς τόπους για να συνεργαστεί με αξιόλογους ανθρώπους, άλλων χώρων. Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Η μεγάλη επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι άνοιξε την παράταξη. Αυτό για το οποίο πολλές φορές κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω ότι αποτέλεσε επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για την κυβέρνηση. Δημιουργήθηκε μια ώσμωση μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και στελεχών που προέρχονταν από άλλα κόμματα, στη βάση ενός συγκεκριμένου σχεδίου: της μετεξέλιξης του κράτους, των μεταρρυθμίσεων, της ισχυροποίησης της οικονομίας, της ενίσχυσης της εθνικής άμυνας και της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας. Όλα αυτά νομίζω ότι βοήθησαν. Και η προσχώρηση στελεχών από άλλους πολιτικούς χώρους στη Νέα Δημοκρατία συνέβαλε, κατά τη γνώμη μου, στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. Άρα, λοιπόν, αν η Νέα Δημοκρατία είχε μετακινηθεί από τα εργοστασιακά δεδομένα της, νομίζω ότι οι εποχές είναι αυτές οι οποίες επιβάλλουν τις προσαρμογές. Χρειάζεται ευελιξία και προσαρμοστικότητα από ένα κόμμα εξουσίας το οποίο θέλει να χρησιμοποιεί την εξουσία για το καλό της πατρίδας».

-Γιατί υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την έντονη, συχνή κριτική που ασκεί ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς; Αν τελικά δημιουργήσει κόμμα, πόσο κακό θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία; «Οποιαδήποτε προσπάθεια διάσπασης του χώρου δεν είναι καλή. Σας απαντώ στο δεύτερο ερώτημα. Αυτό δεν θα ήταν κάτι που θα θέλαμε, τόσο ο κ. Μητσοτάκης ως επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας όσο και τα στελέχη μας. Από εκεί και πέρα, ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές και τις αποφάσεις του. Εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους διατελέσαντες προέδρους της Νέας Δημοκρατίας. Έχω ανδρωθεί πολιτικά, τόσο ξεκινώντας από τον Κώστα Καραμανλή όταν μπήκα στη Νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, όσο και με τον Αντώνη Σαμαρά όταν πρώτη φορά εκλέχθηκε βουλευτής, όταν ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, ξεκινώντας με την κυβέρνηση συνεργασίας τριών κομμάτων και ακολούθησε η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, σε δύσκολες εποχές. Πάντοτε, αν θέλουμε να τσακωθούμε και να παρεξηγηθούμε μεταξύ μας, θα βρίσκουμε αφορμές. Αν οι ουσιαστικοί λόγοι διαφωνίας δεν είναι τόσο σημαντικοί, θεωρώ ότι, για χάρη του κοινού καλού, θα πρέπει να παραμερίζονται οι προσωπικές διαφορές και οι διαφωνίες, ώστε να κοιτάζουμε το μείζον και το σημαντικό. Η υποχρέωσή μας ως παράταξη, από την ίδρυσή της το 1974 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και το συνεχίζουμε με συνέπεια ακόμη και σήμερα, είναι να λειτουργούμε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το κοινό καλό. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων και της ισχυροποίησης της χώρας. Πιστεύουμε ότι, κάτω από όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, προσπαθούμε να το κάνουμε και το κάνουμε με επιτυχία».