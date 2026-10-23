Την κατηγορηματική απόρριψη του Καΐρου στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου επανέλαβε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, στον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, «συναντήθηκα με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και επανέλαβα την κατηγορηματική απόρριψη της Αιγύπτου όσον αφορά την επικύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης του Μνημονίου Κατανόησης του 2019 μεταξύ του Φαγιέζ αλ-Σάρατζ και της Τουρκίας».

«Ο υπουργός Φιντάν εξέφρασε την κατανόησή του για τις ανησυχίες μας και υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις για την αντιμετώπισή τους», πρόσθεσε ο ίδιος.

Met Türkiye’s FM Hakan Fidan and reaffirmed Egypt’s categorical rejection of the Libyan HoR’s ratification of the 2019 MoU between Fayez al-Sarraj and Türkiye. Minister Fidan expressed understanding of our concerns and stressed the need for continued consultations to address them pic.twitter.com/Pwn7HMNNn6 — Badr Abdelatty (@EgyptForeignMin) October 23, 2026

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Μπαντρ Αμπντελατί, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν συμφώνησαν την έναρξη συζητήσεων για την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Την αρχική συμφωνία είχαν υπογράψει Αθήνα και Κάιρο τον Αύγουστο του 2020. Τότε, οι δύο χώρες είχαν προχωρήσει σε μερική οριοθέτηση ΑΟΖ, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στον 26ο και τον 28ο μεσημβρινό.

Επίσης, χθες, Πέμπτη, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, κατόπιν οδηγιών του Γιώργου Γεραπετρίτη, απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου επισημαίνοντας τις ελληνικές θέσεις.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην επιστολή υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το ψευδεπίγραφο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν δύναται να παραγάγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών.