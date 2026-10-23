«Η ενίσχυση του κράτους δικαίου είναι έργο διαρκές, που ανανεώνεται με κάθε γενιά και κάθε νέα πρόκληση», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά τον χαιρετισμό του, στην παρουσίαση του τόμου των πρακτικών της επετειακής εκδήλωσης με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τη Δημοκρατία – 50 χρόνια από την επανεπικύρωση της ΕΣΔΑ και 75 από την ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Ο κ. Τασούλας επεσήμανε ότι «οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι κάθε κατάκτηση διατηρείται μόνο όσο τη φροντίζουμε. Κάθε βήμα προόδου αποτελεί αφετηρία για το επόμενο», τονίζοντας πως «σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, χρέος όλων μας είναι η διαρκής προσαρμογή των προταγμάτων της ΕΣΔΑ και των αξιών που εμπνέει το Συμβούλιο της Ευρώπης στα νέα δεδομένα, προκειμένου να διαφυλάσσεται σε κάθε χρονική στιγμή το ίδιο επίπεδο προστασίας».

Αναφερόμενος στην ΕΣΔΑ, σημείωσε ότι «πέραν της πολύτιμης συμβολής της σε νομικό επίπεδο, καθώς και το Συμβούλιο της Ευρώπης, σμίλεψαν συνολικότερα την ιδέα ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου αξιών και υψηλών ιδανικών, που εμποτίζονται από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία. Και η Ευρώπη ορίζεται πρωτίστως από τις αξίες που έχει επιλέξει να υπηρετεί».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόσθεσε ότι «στις χώρες όπου εφαρμόζεται η Σύμβαση, κάθε άτομο μπορεί να αισθάνεται πιο ασφαλές από οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη. Αλλά πολύ περισσότερο, οι έννοιες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, όπως έχουν κατοχυρωθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, ακτινοβολούν και πέραν της δικαιοδοσίας των κρατών-μερών του. Πρόκειται για μια ιστορική κατάκτηση της ηπείρου μας, την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ο καθένας από τη θέση της ευθύνης του. Ο κύριος λόγος είναι ότι ακριβώς το ευρωπαϊκό κεκτημένο αμφισβητείται πανταχόθεν και διακυβεύεται στην εποχή μας».

Υπενθύμισε, δε, ότι «σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών κλυδωνισμών που θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη, αλλά και απειλών κατά της ίδιας της δημοκρατίας -η οποία βάλλεται τόσο εξωτερικά από αυταρχικά καθεστώτα όσο και εσωτερικά, εντός των δυτικών κοινωνιών- δεν πρέπει να λησμονούμε το αυτονόητο: Η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι έννοιες αλληλένδετες. Δεν νοείται η μία χωρίς την άλλη. Και οι δύο μαζί αποτελούν το θεμέλιο της ειρήνης και της ευημερίας».

Μάλιστα, ο κ. Τασούλας παρατήρησε ότι «πρόκειται για σχετικά πρόσφατες κατακτήσεις που επιτεύχθηκαν με αίμα και τεράστιο κόστος στην ευρωπαϊκή ήπειρο» και συμπλήρωσε: «Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΣΔΑ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και συνολικότερα το Συμβούλιο της Ευρώπης με τα όργανα και τους θεσμούς του, αποτελούν το έσχατο καταφύγιο του πολίτη και θωρακίζουν με τη λειτουργία τους ταυτόχρονα τη δημοκρατική λειτουργία και τη συνοχή των κοινωνιών μας».