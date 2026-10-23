Την πρώτη του ανάρτηση, μετά την ξαφνική αδιαθεσία που ένιωσε χθες, Πέμπτη, και τη μεταφορά του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.

Ο κ. Κώτσηρας, στο μήνυμά του στο Facebook, έγραψε, μεταξύ άλλων: «Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά».

Επίσης, ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, το ιατρείο της Βουλής και όσους του έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης.

Δείτε την ανάρτηση του Γιώργου Κώτσηρα:

«Μια ξαφνική αδιαθεσία, χθες, με οδήγησε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σας ευχαριστώ όλες και όλους για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας που πραγματικά με συγκίνησαν!

Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά!

Ευχαριστώ θερμά τόσο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατείου νοσοκομείου για την φροντίδα, όσο και του ιατρείου της Βουλής το οποίο αρχικά αξιολόγησε την κατάσταση της υγείας μου.

Να είστε καλά και να προσέχετε!»