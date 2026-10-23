«Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας και της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων, η Τροχαία έχει ενισχυθεί και έχει εντείνει καθημερινά τους ελέγχους με ορατά αποτελέσματα», τόνισε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Λαμπρόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της «Νίκης», Ασπασίας Κουρουπάκη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των αστυνομικών ελέγχων στον κλάδο των διανομών.

Σχετικά με τους ελέγχους της Τροχαίας, ο υφυπουργός ανέφερε ότι «το πρώτο 9μηνο του 2026, γενικά όχι μόνο σε διανομείς, έχουν βεβαιωθεί 170.000 παραβάσεις του ΚΟΚ σε οδηγούς δικύκλων. Σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας, από 5 έως 10 Νοεμβρίου 2025, σε 18.594 ελέγχους σε δίκυκλα οχήματα, βεβαιώθηκαν 1.442 παραβάσεις. Το χρονικό διάστημα από 26/6/2025 έως 11/10/2026 (σε 15 μήνες) είχαμε 3.666 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς δικύκλων στον κλάδο των διανομών. Από 14/9/2026 έως 11/10/2026 (σε ένα περίπου μήνα) βεβαιώθηκαν μόλις 89 παραβάσεις σε διανομείς οδηγούς δικύκλων».

Από τη σύγκριση αυτών των στοιχείων, είπε ο κ. Λαμπρόπουλος, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, προκύπτει πως «οι διανομείς έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του ΚΟΚ» και οι εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας «έχουν στείλει προς όλους το μήνυμα για την τήρηση του ΚΟΚ».

Επεσήμανε, επίσης, ότι η ΕΛ.ΑΣ. δεν τηρεί επιμέρους στοιχεία για παραβάσεις από διανομείς, παρά μόνο από τις 26/6/2026 και όσον αφορά τη χρήση κράνους.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε πως «οι εργαζόμενοι στον κλάδο των διανομέων έχουν την απέραντη εκτίμηση όλων μας για τον αγώνα τους να προσφέρουν υπηρεσίες στον πολίτη κάτω από αντίξοες συνθήκες. Οι διανομείς δεν είναι όλοι παραβατικοί. Είναι οικογενειάρχες που δίνουν τον αγώνα της επιβίωσης στη ζωή. Η εξασφάλιση των ομαλών συνθηκών κυκλοφορίας αποτελεί πρώτο μέλημα της Τροχαίας».

Από την πλευρά της, η βουλευτής της «Νίκης», Ασπασία Κουρουπάκη ανέφερε ότι οι πολίτες καθημερινά αντιμετωπίζουν επικίνδυνες οδικές συμπεριφορές από διανομείς οδηγούς δικύκλων οχημάτων.

Ο κλάδος αυτός, είπε, έχει γιγαντωθεί με χιλιάδες εργαζόμενους που εργάζονται κάτω από πίεση χρόνου και πολλές αντιξοότητες.

Η βουλευτής σημείωσε ότι έχουν πληθύνει τα περιστατικά διανομέων που παραβιάζουν τα σήματα, περνούν με κόκκινο ή ανεβαίνουν πεζοδρόμια.

Οι διανομείς, είπε, που «εργάζονται νόμιμα και σέβονται τον ΚΟΚ έχουν κάθε λόγο να απαιτούν αποτελεσματική αστυνόμευση, όπως και οι πολίτες που θέλουν να κυκλοφορούν με ασφάλεια».

Η βουλευτής αναφέρθηκε, ακόμα, σε καταγγελίες και έρευνες σχετικά με παράνομη εργασία στο χώρο των διανομών. Η ΕΛΑΣ, ανέφερε, θα πρέπει, είπε, να συνεργάζεται και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.