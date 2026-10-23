«Ορισμένοι στην Ελλάδα ανακαλύπτουν συχνά εθνικές ήττες για να δικαιολογήσουν τον αντιπολιτευτικό τους οίστρο. Αυτό είναι λάθος και εθνικά επιζήμιο», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο «ήταν παράνομο και άκυρο και, παράνομο και άκυρο παραμένει».

Όπως επεσήμανε, η κύρωσή του από το Κοινοβούλιο στην Ανατολική Λιβύη δεν μεταβάλλει ούτε τη νομική του υπόσταση ούτε παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα.

«Πρόκειται για ένα ανεφάρμοστο μνημόνιο, το οποίο δεν αποδέχεται κανείς στον κόσμο, εκτός από την Τουρκία και τη Λιβύη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι οι δύο χώρες δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να δικαιολογούν τη συγκεκριμένη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια μετά την αρχική υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου. Όπως υπενθύμισε, προχώρησε στη συμφωνία οριοθέτησης με την Αίγυπτο, η οποία «διεμβολίζει στην πράξη» το παράνομο μνημόνιο, ενώ σημείωσε ότι πλέον Αθήνα και Κάιρο συζητούν την επέκταση της υφιστάμενης ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας οριοθέτησης ανατολικότερα.

«Πρόκειται για κίνηση διπλωματικής ουσίας αλλά και υψηλού συμβολισμού. Το γεγονός ότι η Αίγυπτος συνομιλεί με την Ελλάδα για την επέκταση της συμφωνίας μας ανατολικότερα σημαίνει ότι το Κάιρο αναγνωρίζει την ελληνική δικαιοδοσία σε εκείνη τη θαλάσσια περιοχή», υπογράμμισε.

Ο κ. Χατζηβασιλείου, ερωτώμενος για την κριτική της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι θα ανέμενε πρωτίστως να ακούσει καταδίκη για την κύρωση του παράνομου μνημονίου και την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από Τουρκία και Λιβύη, αντί της αναφοράς για «εθνικές ήττες». «Δεν υπάρχει εθνική ήττα, ειδικά όταν μιλάμε για μια κυβέρνηση που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει συγκεκριμένα βήματα», ανέφερε, υπενθυμίζοντας τις συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, με τον οποίο αποτυπώθηκαν σε ευρωπαϊκό κείμενο τα απώτατα όρια της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας, καθώς και τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα.

Αναφερόμενος στα έργα συνδεσιμότητας, ο υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι ο σχεδιασμός συνεχίζεται κανονικά. Υπενθύμισε την πρόσφατη έκδοση NAVTEX για το καλώδιο δεδομένων και επανέλαβε ότι, όταν οι εταιρείες είναι έτοιμες, θα προχωρήσει κανονικά και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. «Ο σχεδιασμός δεν αλλάζει. Το καλώδιο GSI θα αδειοδοτηθεί μόνο από την Ελλάδα», ξεκαθάρισε, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη και ότι η χώρα κινείται σταθερά στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ακόμη ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ασκείται «εν θερμώ», ούτε με όρους συναισθηματισμού. «Η εξωτερική πολιτική είναι πολιτική αρχών και θέσεων και απαιτεί συνέπεια και σοβαρότητα», σημείωσε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ελλάδα διατηρεί στο ακέραιο το αναφαίρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, όποτε η ίδια κρίνει ότι αυτό είναι εθνικά σκόπιμο και ωφέλιμο.

Απαντώντας σε αιτιάσεις περί ελλιπούς ενημέρωσης της αντιπολίτευσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής συνεδριάζει τακτικά και ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενημερώνει σταθερά τις πολιτικές δυνάμεις για τις διεθνείς εξελίξεις. «Ας έρθει ένα πολιτικό κόμμα να μας πει ότι δεν ενημερώνεται από την ηγεσία του ΥΠΕΞ σε τακτική βάση», κατέληξε.