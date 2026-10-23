Την πρόθεσή της να αποδεχθεί τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον νομό Ηλείας, που έμεινε κενή μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού, εξέφρασε η Ζωή Αναστασοπούλου, πρώτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο.

«Είμαι θετική στην αποδοχή της έδρας, χωρίς να έχω επεξεργαστεί περαιτέρω σενάρια», δήλωσε η δικηγόρος στο patrisnews.gr.

Η ορκωμοσία της στη Βουλή αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

Νωρίτερα, με βίντεο, που ανήρτησε στο Facebook, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος είχε ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το περασμένο καλοκαίρι, ανακοίνωσε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και επισημοποίησε τη συμπόρευσή του με την ΕΛΑΣ.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Καλαματιανός σημείωσε ότι απέστειλε ήδη τη σχετική επιστολή παραίτησης στον Πρόεδρο της Βουλής.

«Πιστεύω ότι για να γίνουν παρελθόν οι πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης που ευθύνονται για την ακρίβεια, τη διεύρυνση των ανισοτήτων και τη φτωχοποίηση, την υποβάθμιση των θεσμών και του κράτους δικαίου, απαιτείται ένας ισχυρός, δημοκρατικός, προοδευτικός πόλος», ανέφερε, μεταξύ άλλων, και πρόσθεσε: «Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας μπορούν να συσπειρώσουν και να κάνουν πράξη την πολιτική ανατροπή. Συμπαρατάσσομαι μαζί τους πολιτικά, προγραμματικά και συναισθηματικά. Είναι μια καθαρή επιλογή συνείδησης, συνέπειας και ευθύνης».