Επιστολή με τις πάγιες θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης εστάλη χθες, Πέμπτη, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με θέμα την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, από τη Βουλή της Λιβύης.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, απέστειλε επιστολή στον γγ του Οργανισμού, σχετικά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019.

Στην επιστολή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επισημαίνονται οι ελληνικές θέσεις και υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το ψευδεπίγραφο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν δύναται να παραγάγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών.

Η κ. Μπαλτά, επίσης, είχε θέσει το ζήτημα και ενώπιον των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων.

Η κ. Μπαλτά, η οποία παρενέβη υπό την εθνική της ιδιότητα, καθώς η Ελλάδα ασκεί αυτόν τον μήνα την προεδρία του Συμβουλίου, επεσήμανε τους κινδύνους, που ενέχει για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο η απόφαση του κοινοβουλίου της Ανατολικής Λιβύης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνίδα Μόνιμη Αντιπρόσωπος τόνισε ότι η γεωγραφία δεν αλλάζει και ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν μπορεί να επαναδιατυπώνεται μέσω μονομερων αποφάσεων.

Παράλληλα, η κ. Μπαλτά επανέλαβε τη θέση που έχει διατυπώσει η Ελλάδα διαχρονικά, αλλά και κατά τη διετή συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας, υπέρ του τερματισμού των ξένων παρεμβάσεων στη Λιβύη, σημεώνοντας ότι η χώρα δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι εκτός από τη σαφή αντίδραση της Αθήνας, με κάθε μέσο απέναντι στην έγκριση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, άμεση ήταν και η καταδίκη τόσο από μόνο μεμονωμένες χώρες όσο και από το σύνολο της ΕΕ.