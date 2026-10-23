Στην επέκταση της αγοράς φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα και στην πρόσβαση των ασθενών σε σχετικές θεραπείες αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι πλέον τρεις ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, 50.000 ασθενείς έχουν ήδη πρόσβαση στις θεραπείες αυτές μέσω των γιατρών που τους παρακολουθούν.

«Πριν από μερικά χρόνια ως Υπουργός Ανάπτυξης είχα αλλάξει τον τότε νόμο του Σύριζα για την Φαρμακευτική Κάνναβη. Σκοπός ήταν να λειτουργήσει αυτή η αγορά υπέρ των ασθενών που χρειάζονται αυτό το Φάρμακο και πολλοί ως τότε κατέφευγαν στην παρανομία, αλλά και να προσθέσουμε έναν ακόμη παραγωγικό κλάδο στην Οικονομία μας. Έκτοτε είχε ξεκινήσει την λειτουργία της η πρώτη εταιρία παραγωγής Φαρμακευτικής Κάνναβης στη Χώρα μας, με αρκετή επιτυχία. Εδώ και λίγες μέρες ξεκίνησε την διάθεση των προϊόντων της και η δεύτερη μεγάλη εταιρία. Σε λίγο διάστημα ξεκινά την διάθεση προϊόντων και τρίτη Ελληνική εταιρία. Πλέον μετά από όλα αυτά τα χρόνια ήδη 50.000 ασθενείς έχουν πρόσβαση στις σχετικές θεραπείες, μέσω των ιατρών που τοὺς παρακολουθούν».