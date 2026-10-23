Για «ντροπή» και «αίσχος» έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ να μην υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.

«Αντί αυτό να αποτελέσει αφορμή για να στείλουμε μήνυμα στη Meta και το TikTok ότι δεν παίζουμε και ότι η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, έρχονται όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ψηφίζουν όχι. Και εντάξει το ΚΚΕ που ψηφίζει σε όλα όχι, το ΠΑΣΟΚ που θέλει να κυβερνήσει, άφησε τα παιδιά μας απροστάτευτα και έπαιξε το παιχνίδι του Facebook, της Meta και του Ζούκερμπεργκ», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24.

«Ο Ανδρουλάκης, που πολεμάει υποτίθεται τον καπιταλισμό και είναι σοσιαλιστής. Ντράπηκε και η ντροπή, δεν μπορώ να το πιστέψω. Για να μην φανεί ότι στηρίζουν μια πρωτοβουλία του Μητσοτάκη, επειδή έχει κόμπλεξ ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη, αφήνει τα παιδιά των Ελλήνων απροστάτευτα, αίσχος. Δεν υπάρχει χειρότερη κοινοβουλευτική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι και δεν ντρέπονται στη Χαριλάου Τρικούπη», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε πως «επειδή είμαι γονέας έχω παιδί 12 ετών και ξέρω τι αγώνα δίνουμε για να μην είναι συνέχεια στην οθόνη και αυτό είναι καθημερινή μεγάλη αγωνία για τους γονείς με μικρά παιδιά, έρχεται και λέει ο Ανδρουλάκης όχι, είμαι με τις πλατφόρμες, να αφήσουν τα παιδιά μας να καταστραφούν για να πέσει ο Μητσοτάκης».

«Αυτά να τα βλέπει ο λαός για να δει ποιοι είναι οι αντίπαλοί μας. Μπροστά στο να πέσει ο Μητσοτάκης δεν τους νοιάζει τίποτα, ούτε τα παιδιά μας», συνέχισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο υπουργός Υγείας ρωτήθηκε για τη Μαρία Καρυστιανού και το ιατρείο της στη Θεσσαλονίκη και επανέλαβε ότι «πήραμε την απόφαση του ΚΕΣΥ που απαντά σε ερωτήματα του ΙΣΘ μετά τον έλεγχο στο ιατρείο της κυρίας Καρυστιανού. Το ΚΕΣΥ απάντησε ότι κβαντική ιατρική δεν υφίσταται, είναι ψέμα, άρα η διαφήμισή της είναι παραπλανητική και τα μηχανήματα του βιοσυντονισμού δεν έχουν θεραπευτική δράση. Τα μέλη του ΕΚΕΣΥ είναι γιατροί, όχι πολιτικοί. Την απόφαση θα την πάρει ο ΙΣΘ, με βάση τον κώδικα δεοντολογίας του. Η απάντηση του ΚΕΣΥ είναι ότι ο όρος κβαντική ιατρική και τα μηχανήματα βιοσυντονισμού παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας, η ποινή αφορά τον ΙΣΘ».

Όσον αφορά στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως «ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη; Όχι ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη. Είναι μια καταστροφική εξέλιξη για τα ελληνικά συμφέροντα; Φυσικά όχι. Ασχολούμαστε όλοι με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που είναι πολύ κακή έως και ντροπιαστική για την αμερικανική κυβέρνηση. Όμως, επιβλαβές σοβαρά δεν είναι μια ανακοίνωση αλλά το να αποσυρθεί π.χ. η Chevron. Για μένα το σημαντικό είναι να πάει η Chevron να τρυπήσει με άδεια από το ελληνικό κράτος. Αυτό είναι που έχει σημασία. Το ότι η Αίγυπτος που έρχεται ξαφνικά πολύ κοντά στην Ελλάδα ενώ σιγά σιγά έστρεφε προς την Τουρκία, ότι οι 27 εξέδωσαν ανακοίνωση, είναι ήσσονος σημασίας για την Ελλάδα; Ήταν μια κακή στιγμή που όμως η εξέλιξη είναι από τη δική μας αντίδραση που μέχρι στιγμής είναι πολύ καλή».

Τέλος, αναφερόμενος στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, εκτίμησε ότι βρίσκεται σε «δημοσκοπικό πανικό» γι’ αυτό και «βγαίνει στη ΔΕΘ και λέει δεν θα δώσω 13η σύνταξη ενώ τώρα λέει θα δώσω. Οι τελευταίοι μήνες μετά τη ΔΕΘ είναι πολύ κακοί για τον κ. Τσίπρα και το ότι αλλάζει θέσεις κακό του κάνει».