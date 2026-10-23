Ο περιορισμός της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης όπως επίσης και η ανάγκη θέσπισης κανόνων για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της συνέντευξης του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews το πρωί της Παρασκευής 23/10.

Εστιάζοντας στην ψήφιση του νομοσχεδίου για τον περιορισμό της πρόσβασης παιδιών έως 15 ετών σε συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, το μέτρο δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί στην προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των social media.

«Τα παιδιά προφανώς δεν μπορούμε να τα βάλουμε απέναντι, ούτε θα τα βάζαμε ποτέ», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η νέα νομοθετική παρέμβαση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας προσαρμογής στις ανάγκες της εποχής.

Επίσης, άσκησε κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους κατά την ψηφοφορία στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι η αρνητική τους τοποθέτηση αποδεικνύει απόσταση από την καθημερινότητα των πολιτών. «Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρών, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν το νομοσχέδιο» δήλωσε.

«Δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στο κάθε σπίτι, δεν βλέπουν τι γίνεται γύρω τους»

«Δείχνουν ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στο κάθε σπίτι, δεν βλέπουν τι γίνεται γύρω τους», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο θα έπρεπε να αποτελεί πεδίο ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης.

Εκπαίδευση και κριτική σκέψη για την προστασία των παιδιών

Ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι ο περιορισμός της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αρκεί από μόνος του για να αντιμετωπίσει το σύνολο των προβλημάτων. Όπως ανέφερε, απαιτούνται συμπληρωματικές πρωτοβουλίες, με έμφαση στην εκπαίδευση, τον ψηφιακό εγγραμματισμό και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη, το οποίο ξεκίνησε πιλοτικά και επεκτείνεται στα σχολεία.

«Δεν αρκεί μόνο να βάλεις έναν περιορισμό. Χρειάζονται και άλλες πρωτοβουλίες και έχουν ξεκινήσει», είπε, τονίζοντας πως η αντιμετώπιση των κινδύνων του διαδικτύου αφορά το σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο τα παιδιά.

«Δημιουργούνται πλέον γενιές που ενημερώνονται μόνο από τα 15 δευτερόλεπτα του TikTok. Δημιουργούνται πλέον γενιές οι οποίες δυσκολεύονται να διαβάσουν μια σελίδα, να γράψουν μια γραμμή, ενώ είναι πάρα πολύ έξυπνα παιδιά», εξήγησε, αποδίδοντας μέρος του προβλήματος στα ψηφιακά εργαλεία και στον τρόπο με τον οποίο αυτά χρησιμοποιούνται.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ενήλικες δεν είναι απαλλαγμένοι από την ευθύνη, καθώς και οι ίδιοι συχνά καταφεύγουν σε εύκολες λύσεις ενημέρωσης και μπορεί να παρασυρθούν από ψευδείς ειδήσεις.

Παραπληροφόρηση και τεχνητή νοημοσύνη ενόψει εκλογών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και της ανεξέλεγκτης διάδοσης περιεχομένου που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη, συνδέοντας το ζήτημα τόσο με την ασφάλεια των χρηστών όσο και με τη λειτουργία της δημοκρατίας.

Όπως υποστήριξε, η παραπλάνηση των πολιτών μέσω του διαδικτύου δεν αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά πρόκληση για τη δημοκρατική λειτουργία. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στις συζητήσεις για την ταυτοποίηση των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δήλωσε, επίσης, ότι η χρήση ψεύτικων προφίλ μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τους ανηλίκους, καθώς πίσω από έναν λογαριασμό που εμφανίζεται να ανήκει σε συνομήλικό τους μπορεί να κρύβεται ενήλικος με διαφορετικές προθέσεις.

Ενόψει των επόμενων εκλογών, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο διάδοσης παραποιημένων βίντεο, στα οποία πολιτικά πρόσωπα εμφανίζονται να λένε πράγματα που δεν έχουν πραγματικά δηλώσει. Όπως τόνισε, είναι απαραίτητο οι πολίτες να γνωρίζουν πότε ένα οπτικοακουστικό υλικό έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

«Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην τεχνολογία, αλλά πρέπει να κάνουμε σύμμαχό μας την τεχνολογία με κανόνες», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι το περιεχόμενο που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να φέρει σαφή σήμανση, ώστε να μην παραπλανώνται οι χρήστες.

Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση σχεδιάζει να λάβει πρόσθετα μέτρα πριν από τις εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι σχετικές θέσεις έχουν ήδη διατυπωθεί από τον πρωθυπουργό και το αρμόδιο υπουργείο. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι κατά την προεκλογική περίοδο πρέπει να εξεταστούν οι κανόνες που αφορούν τις εμφανίσεις των υποψηφίων, τις πολιτικές διαφημίσεις και τις υπόλοιπες πτυχές της εκλογικής διαδικασίας.

Διευκρίνισε, δε ωστόσο, ότι ορισμένες αποφάσεις δεν μπορούν να ληφθούν αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο, καθώς ζητήματα όπως η ταυτοποίηση των χρηστών και η σήμανση περιεχομένου που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη απαιτούν ευρωπαϊκές αποφάσεις και συνεννόηση με τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Αναφερόμενος, τέλος, στο νομοσχέδιο για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media και στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή σχετικά με τη συμβατότητά του με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η ελληνική πρωτοβουλία δεν αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή οδηγία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση κινήθηκε σε συνεννόηση με την Ευρώπη.