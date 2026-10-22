Στην ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την προστασία των ανηλίκων από τις επιπτώσεις της τεχνολογίας αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του στη Βουλή, έπειτα από περισσότερες από 16 ώρες κοινοβουλευτικής συζήτησης.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το νομοσχέδιο που προβλέπει, από την 1η Ιανουαρίου 2027, την «Απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο σε παιδιά κάτω των 15 ετών».

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η ραγδαία ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά και την κοινωνική ζωή των παιδιών, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια καθυστέρησης.

«Έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε χρόνια για να προστατεύσουμε το αυτονόητο αγαθό της προστασίας της ψυχικής υγείας, της ασφάλειας, της υγειούς ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών μας όταν βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια καλπάζουσα τεχνονολογική εξέλιξη η οποία κυριολεκτικά μέσα σε λίγα χρόνια, από τότε που υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν αλλάξει δραστικά, δραματικά τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, λειτουργούν συμπεριφέρονται, κοινωνικοποιούνται τα παιδιά μας; Έχουμε ήδη χάσει πολύ και πολύτιμο χρόνο. Αυτή είναι η απάντηση της κυβέρνησης».

Παράλληλα, ο υπουργός Επικρατείας, κατηγόρησε την Αντιπολίτευση ότι, «επιχειρεί καθυστερημένα να εμφανιστεί ότι ασχολείται με το μείζον αυτό κοινωνικό πρόβλημα που αφορά την προστασία της ψυχικής υγείας των εφήβων ενώ αναγκάστηκε από την κυβέρνηση να πάρει θέση στη βουλή, μετά από δύο χρόνια αφωνίας και αδράνειας».

Της καταλόγισε ακόμα «δυσκολία να διατυπώσει ρεαλιστικά επιχειρήματα ώστε να υπάρξει τουλάχιστον ένας διάλογος που να οδηγήσει σε μία συναίνεση».

«Πραγματικά, όταν ξεκίνησε η συζήτηση, ήλπιζα ότι θα βρεθούν συναινέσεις διότι αυτό που πάμε να κάνουμε, δεν το κάνουμε μόνοι μας. Είναι αυτό που έχει εισηγηθεί η ευρωπαϊκή επιτροπή κατόπιν πιέσεων της Ελλάδος, του Έλληνα πρωθυπουργού και άλλων κρατών», σημείωσε.

Απευθυνόμενος ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι «η Ευρωπαϊκή επιτροπή την οποία επικαλείται – και θέλει να εφαρμοστεί και εδώ στην Ελλάδα η πρόταση της – εισηγείται έναν οριζόντιο περιορισμό στα 13 έτη και έναν διαβαθμισμένο στα 13-15 έτη».

“Έρχεστε απλά να κάνετε μία αντιπολιτευτική προσέγγιση προκειμένου να διαφοροποιειθείτε για να μην ταυτιστείτε απόλυτα με αυτό το οποίο έχουμε εισηγηθεί. Ξεκαθαρίζουμε.

Εμείς εισηγούμαστε να νομοθετήσουμε έναν περιορισμό που αυτή τη στιγμή είναι συμβατός με το κοινοτικό πλαίσιο. Όταν το κοινοτικό πλαίσιο αλλάξει θα συμμορφωθούμε σε αυτό. Μέχρι τότε όμως δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο”, υπογράμμισε.

Ο κ. Σκέρτσος, μίλησε ακόμα για απόψεις που ακούστηκαν «που θυμίζουν απόψεις από κόμματα διαμαρτυρίας και όχι από κόμματα ευθύνης τα οποία θα έπρεπε να τοποθετηθούν με έναν τρόπο που θα δώσει λύση στο πρόβλημα». «Διότι η ευθύνη των κομμάτων είναι να εισηγούνται λύσεις, δεν είναι να περιγράφουν τα προβλήματα. Στην περιγραφή του προβλήματος όλοι συμφωνήσαμε αλλά λύση δεν άκουσα», συμπλήρωσε και κατέληξε:

«Νομίζω ότι το μήνυμα που βγαίνει, από την κυβέρνηση τουλάχιστον, είναι ότι πρέπει να κάνουμε πιο σοβαρά τη δουλειά μας, ως γονείς πρώτα από όλα. Δεν αρκεί μόνο η παρέμβαση του κράτους. Χρειάζεται οπωσδήποτε να εμπλακούμε περισσότερο, πιο ενεργά και οι γονείς».

Πηγή: ΑΠΕ