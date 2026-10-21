Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και λειτουργεί η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα προτείνει το σχέδιο ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα, που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των εργασιών της σχετικής Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής. Η δέσμη των 185 προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η οποία αναπτύσσεται σε οκτώ βασικούς άξονες, περιλαμβάνει από τη δημιουργία Τράπεζας Γης και την οικονομική ενίσχυση νέων αγροτών μέχρι φορολογικές ελαφρύνσεις, παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής και αλλαγές στον τρόπο αποζημίωσης όσων πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Η έκθεση της κοινοβουλευτικής επιτροπής αποτυπώνει τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία. Οι μικρές και διάσπαρτες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, η συνεχής αύξηση των εξόδων, η έλλειψη νέων ανθρώπων που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη γη, αλλά και η αδυναμία των παραγωγών να εξασφαλίσουν ικανοποιητικές τιμές για τα προϊόντα τους, συνθέτουν ένα περιβάλλον που δυσκολεύει ολοένα περισσότερο την επιβίωση των αγροτικών νοικοκυριών.

Στα προβλήματα αυτά έχουν προστεθεί οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η περιορισμένη αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και οι αδυναμίες στη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν επίσης οι επιπτώσεις των ζωονόσων στην κτηνοτροφία, οι πιέσεις στις τιμές παραγωγού και οι αλλαγές στο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Τράπεζα Γης για να αξιοποιηθούν τα χωράφια που μένουν ακαλλιέργητα

Μία από τις παρεμβάσεις που ξεχωρίζουν είναι η πρόταση για τη σύσταση Ελληνικής Αγροτικής Τράπεζας Γης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας οργανωμένος μηχανισμός μέσω του οποίου θα αξιοποιούνται αγροτικές εκτάσεις που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτες, ενώ παράλληλα θα διευκολύνονται όσοι θέλουν να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.



Ο νέος φορέας θα μπορεί να διαχειρίζεται δημόσιες αγροτικές εκτάσεις και να τις διαθέτει με μακροχρόνιες μισθώσεις και χαμηλό ενοίκιο, δίνοντας προτεραιότητα σε νέους παραγωγούς και οργανωμένα συλλογικά σχήματα. Παράλληλα, προβλέπεται η διευκόλυνση των αναδασμών, δηλαδή της συνένωσης μικρών και διάσπαρτων αγροτεμαχίων σε μεγαλύτερες και πιο λειτουργικές εκτάσεις, ώστε να μειώνεται το κόστος καλλιέργειας.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται η καθιέρωση φορολογικών αντικινήτρων για τους ιδιοκτήτες που διατηρούν αναξιοποίητη αγροτική γη. Η λογική της πρότασης είναι να ενθαρρύνονται είτε να καλλιεργήσουν οι ίδιοι τις εκτάσεις τους είτε να τις ενοικιάσουν σε ενεργούς αγρότες. Προτείνεται ακόμη αυστηρότερη προστασία της παραγωγικής γης από αλλαγές χρήσης, με μακροχρόνιο σχεδιασμό που θα μπορούσε να φτάνει τα 30 χρόνια.

Ιδιαίτερο βάρος όμως δίνεται και στην ενίσχυση των αγροτικών συνεταιρισμών. Η συμμετοχή των παραγωγών σε συλλογικά σχήματα παραμένει περιορισμένη, γεγονός που αποδυναμώνει τη διαπραγματευτική τους θέση απέναντι στους εμπόρους και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνονται πρόσθετα φορολογικά κίνητρα και διευκολύνσεις, ώστε περισσότεροι αγρότες να συνεργάζονται στην παραγωγή, την προμήθεια εφοδίων και την εμπορία των προϊόντων τους.

Πριμ 15.000 ευρώ και επιδοτούμενα δάνεια για τους νέους αγρότες

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην έκθεση της «Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων» αποτελεί η προσπάθεια προσέλκυσης νέων ανθρώπων στη γεωργία και την κτηνοτροφία, καθώς η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες απειλές για το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 15.000 ευρώ, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα επιδότησης δανείων ύψους 50.000 έως 100.000 ευρώ.

Τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία θα αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων παραγωγών, στην αγορά εξοπλισμού και στην πραγματοποίηση επενδύσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας βιώσιμης αγροτικής εκμετάλλευσης.

Ωστόσο, η οικονομική στήριξη προτείνεται να συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Μεταξύ αυτών είναι η διετής επαγγελματική εκπαίδευση και η δέσμευση παραμονής στην αγροτική δραστηριότητα για τουλάχιστον δέκα χρόνια. Σκοπός είναι τα χρήματα να κατευθύνονται σε ανθρώπους που σκοπεύουν να ασχοληθούν ουσιαστικά και σε βάθος χρόνου με την παραγωγή. Παράλληλα, προτείνεται η ανάπτυξη εξειδικευμένων σχολών αγροτικής εκπαίδευσης, ώστε οι παραγωγοί να αποκτούν γνώσεις για τις νέες καλλιεργητικές μεθόδους, τη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού και τη σωστή διαχείριση των εκμεταλλεύσεών τους.

Η προσπάθεια ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού συνδέεται άμεσα και με το δημογραφικό πρόβλημα. Για τον λόγο αυτό, επισημαίνεται η ανάγκη βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών, των υποδομών, της υγειονομικής περίθαλψης και των συνθηκών διαβίωσης στην περιφέρεια, προκειμένου οι νέοι να έχουν περισσότερους λόγους να παραμείνουν στον τόπο τους.

Παρεμβάσεις στις τιμές και στο κόστος παραγωγής

Ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα των αγροτών είναι ότι συχνά πωλούν τα προϊόντα τους σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, την ώρα που τα ίδια προϊόντα φτάνουν στον καταναλωτή πολύ ακριβότερα. Το πρόβλημα συνδέεται με τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, την περιορισμένη διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών και την έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης για τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, προτείνεται η δημιουργία εθνικού συστήματος παρακολούθησης των τιμών των αγροτικών προϊόντων.

Μέσω αυτού θα καταγράφονται οι πραγματικές συναλλαγές μεταξύ παραγωγών, εμπόρων και επιχειρήσεων μεταποίησης, επιτρέποντας να υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την πορεία της τιμής κάθε προϊόντος από το χωράφι μέχρι τα επόμενα στάδια διακίνησης. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να περιοριστούν οι στρεβλώσεις της αγοράς και να μπορούν οι αγρότες να γνωρίζουν καλύτερα σε ποιες τιμές διακινούνται τα προϊόντα τους.

Στο μέτωπο των εξόδων, η πρόταση περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω της αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την απαλλαγή του αγροτικού πετρελαίου από φορολογικές επιβαρύνσεις και τη μείωση του ΦΠΑ σε εφόδια που είναι απαραίτητα για τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία.

Ακόμη, προτείνεται να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ παραγωγών και τουριστικών επιχειρήσεων, ώστε περισσότερα ελληνικά προϊόντα να διατίθενται απευθείας σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις εστίασης. Η σύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες πηγές εισοδήματος, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Νέο σχέδιο για το νερό και τις αποζημιώσεις των αγροτών

Μεγάλη σημασία αποδίδεται στη διαχείριση του νερού, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία και οι αυξημένες ανάγκες άρδευσης δημιουργούν ολοένα μεγαλύτερες δυσκολίες σε πολλές παραγωγικές περιοχές της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η κατάρτιση ενός νέου εθνικού σχεδίου για τους υδάτινους πόρους, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής.

Προτεραιότητα θα δίνεται στον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων, στη μείωση των απωλειών νερού και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), οι οποίοι έχουν την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης σημαντικού μέρους των αρδευτικών υποδομών.

Παράλληλα, εξετάζεται η σταδιακή αντικατάσταση καλλιεργειών που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού από άλλες που μπορούν να αποδώσουν οικονομικά με μικρότερες αρδευτικές ανάγκες. Η μετάβαση αυτή προτείνεται να πραγματοποιηθεί με βάση τις εδαφολογικές και κλιματικές δυνατότητες κάθε περιοχής.

Την ίδια ώρα αλλαγές εισηγείται η επιτροπή και στο σύστημα αγροτικών αποζημιώσεων, καθώς οι σημερινοί ασφαλιστικοί μηχανισμοί καλούνται να διαχειριστούν ζημιές που εμφανίζονται με ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση. Ειδικότερα, προτείνεται η αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να περιλαμβάνει ευρύτερη κάλυψη των ζημιών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας. Στις εισηγήσεις περιλαμβάνεται η δυνατότητα αποζημίωσης μέχρι και του 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, καθώς και η δημιουργία ειδικού μηχανισμού για τις περιπτώσεις εκτεταμένων φυσικών καταστροφών.



Να σημειωθεί τέλος ότι το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο προτάσεων και η υλοποίησή τους θα απαιτήσει νομοθετικές πρωτοβουλίες, χρηματοδότηση και συντονισμό των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.