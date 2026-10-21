«Λυπηρή» χαρακτηρίζει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στην προωθούμενη κυβερνητική ρύθμιση για τον ηλικιακό περιορισμό στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, κατά την τοποθέτησή του στην τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής πριν την εισαγωγή του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής ο κ. Σκέρτσος αναφέρει:

«Τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησα να μεταφέρω με δημόσιες αναρτήσεις, και στόχο την ενημέρωση της ευρύτερης κοινής γνώμης, τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην προωθούμενη ρύθμιση της κυβέρνησης για τον ηλικιακό περιορισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δυστυχώς, διαφαίνεται ότι παρά την αναλυτική τεκμηρίωση αλλά και την τοποθέτηση υπέρ της ρύθμισης αυτής από τη συντριπτική πλειονότητα των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων που συμμετείχαν στη σχετική ακρόαση της περασμένης εβδομάδας, το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα καταψηφίσει για καθαρά αντιπολιτευτικούς και προσχηματικούς λόγους.

Είναι λυπηρό διότι μας δίνεται η πολιτική ευκαιρία να δείξουμε ως πολιτικό σύστημα τη δέουσα υπευθυνότητα και ενότητα απέναντι σε ένα κοινωνικό αίτημα που βρίσκει σύμφωνη και τη συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας, καθώς αφορά την προστασία των παιδιών. Και γι’ αυτό θα έπρεπε να υπερβαίνει τις αντιπολιτευτικές διαχωριστικές γραμμές.

Τα κόμματα έχουν ακόμη ευκαιρία να αλλάξουν γνώμη ενόψει της αυριανής συζήτησης και ψηφοφορίας στην ολομέλεια της Βουλής. Για να αποδείξουν ότι ο ρόλος τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης είναι να λύνουμε τα προβλήματα των πολιτών. Αντί απλά να τα περιγράφουμε.

Αν δεν το πράξουν θα αποδείξουν με τη στάση τους για άλλη μια φορά ότι η βελόνα της αντιπολίτευσης παραμένει κολλημένη σε χαμηλά ποσοστά ακριβώς διότι δεν επιθυμεί να συμβάλει με εποικοδομητικό και ουσιαστικό τρόπο σε προβλήματα που μόνο να κερδίσουμε έχουμε όλοι αν τα αντιμετωπίσουμε με περισσότερη υπευθυνότητα και σοβαρότητα».