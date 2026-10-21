Στην υπόθεση του λεγόμενου Qatargate αναφέρθηκε η πρώην ευρωβουλευτής και πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή.

Μιλώντας σήμερα σε ημερίδα της ιταλικής εφημερίδας Il Dubbio, με θέμα τη λειτουργία της δικαιοσύνης στην Ευρώπη, η κ. Καϊλή τόνισε πως «είναι σημαντικό ότι, έπειτα από τέσσερα χρόνια, ένα ανεξάρτητο δικαστήριο, όπως αυτό του Μιλάνου, εξετάζοντας τα ίδια στοιχεία, αποφάσισε να θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Με την πάροδο του χρόνου, η υπόθεση αυτή, η οποία παρουσιάστηκε ως ένα μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο, αποκτά ολοένα και περισσότερο τα χαρακτηριστικά ενός δικαστικού σκανδάλου».

Σχετικά με τις εξελίξεις στο Βέλγιο, η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημείωσε ότι «τα πράγματα άρχισαν και εκεί να διορθώνονται».

Όπως επεσήμανε, «ο επικεφαλής της υπηρεσίας της αστυνομίας που καταπολεμά τη διαφθορά αντικαταστάθηκε και αντιμετωπίζει κατηγορίες, ένας δικαστής παραιτήθηκε, ο αρχικός ανακριτής εγκατέλειψε την υπόθεση. Άνδρες των μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν, επίσης, παραίτηση και ανώτεροι υπάλληλοι της αστυνομίας παύθηκαν από τα καθήκοντά τους. Όταν βλέπεις τον αρχιτέκτονα που έφτιαξε ένα κτίριο να φεύγει, το εγκαταλείπεις, προφανώς, και εσύ».