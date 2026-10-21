Με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση στα social media τοποθετήθηκε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, για τη σφοδρή σύγκρουση που είχε σήμερα με τον συνάδελφό της από τη ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, στον «αέρα» της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Η κ. Γιαννακοπούλου κατηγορεί τον κ. Λαζαρίδη ότι διατύπωσε ψευδείς ισχυρισμούς σε βάρος της, τους οποίους, όπως σημειώνει, του ζήτησε να ανακαλέσει. Επίσης, καταγγέλλει ότι η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στην οικογένειά της.

«Δεν φοβάμαι τη σύγκρουση. Υπάρχουν όμως ανθρώπινα όρια», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ενώ απαντώντας στα περί εσωκομματικής αμφισβήτησης, υπογραμμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ προχωρά ενωμένο στις εκλογές με πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Νάντιας Γιαννακοπούλου:

«Ο κ. Λαζαρίδης δεν ήρθε σήμερα στον ΑΝΤ1 για να συζητήσει. Ήρθε για να προκαλέσει.

Όταν η συζήτηση έφτασε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο που θα μείνει ως ταυτότητα της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε τίποτα να πει. Γι’ αυτό επινόησε ασύστολα ψέματα.

Ισχυρίστηκε δημόσια, μπροστά σε χιλιάδες τηλεθεατές, ότι τον αναζήτησα «με αγωνία» για τις αποκαλύψεις στην Εξεταστική. Είναι ψέμα. Ένα χονδροειδές, κατασκευασμένο ψέμα.

Του ζήτησα να το ανακαλέσει. Αρνήθηκε, γιατί όποιος κατασκευάζει ψέματα δεν τα ανακαλεί.

Όταν τελείωσαν και τα ψέματα, έπιασε την οικογένειά μου. Είναι το πιο φθηνό όπλο και η πιο συνηθισμένη τακτική απέναντι σε μια γυναίκα στην πολιτική: όταν δεν μπορείς να την αντικρούσεις με πολιτικά επιχειρήματα, προσπαθείς να την ακυρώσεις.

Δεν έλειψαν και τα σενάρια εσωκομματικής αμφισβήτησης που επιχείρησε να στήσει, λίγες ημέρες μετά την μεγαλειώδη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο Αιγάλεω. Το ΠΑΣΟΚ έχει εκλεγμένο Πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε ενωμένοι στις εκλογές για να τελειώσει η Νέα Δημοκρατία της αλαζονείας, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των αρίστων χωρίς πτυχία.

Έχω αρκετά χρόνια εμπειρίας σε ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές και σε σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Δεν φοβάμαι τη σύγκρουση.

Υπάρχουν όμως ανθρώπινα όρια. Όταν κάποιος σε κοιτάζει στα μάτια και σε συκοφαντεί ψυχρά και ανήθικα, η συναισθηματική φόρτιση είναι η πιο ανθρώπινη αντίδραση και δεν ντρέπομαι γι’ αυτό.

Δεν θα με φιμώσει ούτε ο κ. Λαζαρίδης ούτε κανένας άλλος. Η αξιοπιστία του είναι όση και η αξιοπιστία των πτυχίων του. Ο εκνευρισμός του που τον οδηγεί σε ακρότητες και ευτελισμό του δημόσιου διαλόγου δείχνει τα αδιέξοδά του, προσωπικά και πολιτικά.

Η ευθύνη όμως δεν είναι μόνο δική του. Είναι και του κόμματος που ανήκει και ανέχεται αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις και συμπεριφορές.

Δεν θα ακολουθήσουμε τον πολιτικό τους κατήφορο.

Ας τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία!»

«Συγγνώμη» από τον Μακάριο Λαζαρίδη

Στο μεταξύ, λίγο μετά την αντιπαράθεση που είχε με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο Μακάριος Λαζαρίδης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τής ζήτησε «συγγνώμη».

«Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια. Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη», έγραψε ο κ. Λαζαρίδης.