Επισημοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, η «μεταγραφή» της μέχρι πρότινος ανεξάρτητης βουλευτή, Μυρτώς Κοροβέση, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Η κ. Κοροβέση συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή, με την ΚΟ του κόμματος πλέον να αριθμεί 36 βουλευτές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης την παρουσίασε ως «νέα γυναίκα, πολιτικό και επιστήμονα» και αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, για καλύτερες ευκαιρίες, ισχυρό κοινωνικό κράτος και τη στέγαση, την οποία χαρακτήρισε ως «το κορυφαίο ζήτημα της εποχής».

«Σε όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την πολιτική αλλαγή. Και χαίρομαι που η Μυρτώ επέλεξε τον αγώνα αυτό να τον δώσουμε μαζί στις επόμενες εθνικές εκλογές», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά της, η Μυρτώ Κοροβέση μίλησε για μια ιστορική συγκυρία, «όπου η πολιτική αλλαγή είναι απαραίτητη» για όλες τις γενιές προσθέτοντας ότι θα δώσει τον αγώνα «για μια χώρα που μας χωρά όλους».

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια είχε ορκιστεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Ιούλιο και είχε ανεξαρτητοποιηθεί λίγο μετά την ορκωμοσία της. Επίσης, είχε τελέσει και αντιπρόεδρος του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη.