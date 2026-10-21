Την «αστυνομοκρατία» στη διαχείριση των σημερινών διαδηλώσεων κατήγγειλε η αντιπολίτευση, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που εξελίσσεται στην Ολομέλεια.

Οι ειρηνικές διαδηλώσεις προστατεύονται από το Σύνταγμα, απάντησε η συμπολίτευση. Σημείωσε, όμως, ότι η Ελληνική Αστυνομία πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν ειρηνικά σε αυτές και να προστατεύσει και περιουσίες.

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ θέλει να καταγγείλει την προσπάθεια αστυνομοκρατίας που έγινε και που γίνεται ακόμη και τώρα στο κέντρο της Αθήνας, για τον έλεγχο από την αστυνομία κάθε νέου που προσπαθεί να προσεγγίσει το κέντρο και ιδιαίτερα μαθητών και φοιτητών», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος.

«Αυτή η προσπάθεια βρήκε απέναντί της τη σθεναρή και αποφασιστική αντίσταση καθηγητών, μαθητών, εκπαιδευτικών και βεβαίως και των εργαζόμενων. Όσες κινήσεις και να κάνει η κυβέρνηση, με την αστυνομοκρατία, τη συκοφαντία, τις απειλές στα σχολεία, τον προκλητικό και προληπτικό εκφοβισμό των νέων, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει το διογκούμενο κύμα οργής και αγανάκτησης. Ήδη τα συλλαλητήρια είναι πολύ μαζικά, μαζικότατα. Το ποτάμι της νεολαιίστικης οργής και του ξεσηκωμού δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω και αυτό ας το λάβει καλά υπόψη της η κυβέρνηση», πρόσθεσε ο κ. Καραθανασόπουλος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης τόνισε ότι «τελικά η συνταγή της προληπτικής υπερδιόγκωσης της φοβίας, της τρομοκράτησης των παιδιών μας, των δασκάλων μας, των γονέων, τελικά έπιασε, όπως σχεδιάστηκε». Σύμφωνα με τον ίδιο, εδώ και δύο ημέρες, όπως επιβεβαιώνεται και από τα επιχειρησιακά σχέδια του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όποιος προσπαθεί να προσεγγίσει τους πυρήνες των πολιτών που διαδηλώνουν για τις πολιτικές της κυβέρνησης εμποδίζονται. «Κανένας μας δεν θέλει ούτε επεισόδια ούτε την άσκηση βίας από καμία πλευρά», επεσήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως έρχονται μηνύματα από όλη την Ελλάδα ότι κάποιοι θα επιχειρήσουν να κάψουν τη χώρα.

«Οι ειρηνικές διαδηλώσεις των πολιτών προστατεύονται από το Σύνταγμα και είναι βασικό συστατικό του δημοκρατικού πολιτεύματος», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, για να συμπληρώσει: «Το κρίσιμο είναι η Ελληνική Αστυνομία να προστατεύσει τους πολίτες που θέλουν ειρηνικά να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις, να αποφύγουμε αυτό που δυστυχώς έχουμε δει στο παρελθόν, με οργανωμένες ομάδες που έχουν αυτοσκοπό τη βία, να παρεισφρήσουν ανάμεσα στους ειρηνικούς διαδηλωτές. Αυτό είναι ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας να το προασπίσει, όπως και να προασπίσει την περιουσία των πολιτών. Είδαμε, δυστυχώς, σκηνές σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που ανάμεσα στους ειρηνικούς διαδηλωτές παρεισέφρησαν αναρχικά στοιχεία, τα οποία είχαν στόχο να σπάσουν καταστήματα, να λεηλατήσουν τα εμπορεύματα. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν θα θέλαμε να το δούμε στη χώρα μας».

«Τα δικά σας παιδιά μπορεί να μη διαδηλώνουν γιατί τα έχουν όλα λυμένα, αλλά τα δικά μας είναι εκεί έξω», σχολίασε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά, σημειώνοντας πως εάν η κυβέρνηση δεν θέλει τις διαδηλώσεις τότε θα πρέπει να λύσει τα προβλήματα που βγάζουν τα παιδιά στον δρόμο.