Ο νέος πρέσβης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Ελλάδα, κ. Μουράντ Γιούσρι Μουράντ (Mourad Y. Mourad), συναντήθηκε τη Δευτέρα 19/10 με τον αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Σύμφωνα με την πρεσβεία της Αιγύπτου στην Ελλάδα, ο κ. Μουράντ υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η χώρα του στους μακροχρόνιους και στρατηγικούς δεσμούς της με την Ελλάδα, χαιρετίζοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διμερείς σχέσεις τα τελευταία χρόνια, ιδίως την αναβάθμισή τους σε Στρατηγική Εταιρική Σχέση. Ο Αιγύπτιος πρέσβης αναφέρθηκε επίσης στην εποικοδομητική συνεργασία και τον συντονισμό που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορους τομείς, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και στις προσπάθειες αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης.

Σύμφωνα με την πρεσβεία της Αιγύπτου, οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και της διεύρυνσης της συνεργασίας, με στόχο την προώθηση των κοινών συμφερόντων των δύο χωρών και των λαών τους. Κατά τη συνάντηση εξέτασαν επίσης τρόπους ενίσχυσης της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας και αντάλλαξαν απόψεις για τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, σύμφωνα πάντα με την πρεσβεία της Αιγύπτου, επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας για την εμβάθυνση της συνεργασίας με την Αίγυπτο, χαρακτηρίζοντάς την ως βασικό στρατηγικό εταίρο στην Ανατολική Μεσόγειο, για την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας. Τόνισε, τέλος, τη σημασία της συνέχισης του διμερούς συντονισμού σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.