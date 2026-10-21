Στην παρέμβασή της κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Βεγγάζης, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, τόνισε: «Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν. Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας».

Η τοποθέτησή της ήρθε σε συνέχεια τοποθέτησης της Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ελίζας Βόζεμπεργκ, η οποία καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την ενέργεια της Λιβύης, επισημαίνοντας ότι «αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και υπονομεύει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο» και συμπλήρωσε ότι «το μνημόνιο παραγνωρίζει τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση την UNCLOS και το διεθνές εθιμικό δίκαιο».

Η κα Βόζεμπεργκ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει άμεσα δράση κατά της ενέργειας της κύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Βεγγάζης, με σκοπό την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της.

ΝΔ και ΔΗΣΥ καταδικάζουν την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου – Καλούν την ΕΕ να αναλάβει άμεσα δράση

Την έντονη αντίδρασή τους στην έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης εκφράζουν με κοινή δήλωσή τους οι ευρωομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) της Κύπρου, ζητώντας την άμεση κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου.

Στην κοινή δήλωσή τους αναφέρουν:

«Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την έγκριση του άκυρου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και υπονομεύει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και η τήρηση των αρχών καλής γειτονίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει άμεσα δράση κατά της αρνητικής αυτής εξέλιξης, με ενιαία φωνή και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά, πολιτικά και οικονομικά μέσα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της.

Ως μέλη της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα αξιοποιήσουμε όλα τα θεσμικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου να αναδείξουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης, να κινητοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να διασφαλίσουμε ότι η υπεράσπιση των εθνικών μας δικαίων θα αποτελέσει σταθερή απόφαση της ευρωπαϊκής πολιτικής».