Στην επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου έγινε δεκτός στο Προεδρικό Παλάτι από τον πρόεδρο της χώρας και ηγεμόνα του Άμπου Ντάμπι, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, αναφέρθηκε o υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε σημερινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμησή του για τον ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον οποίο χαρακτήρισε «φωτισμένο», παρομοιάζοντας το μοντέλο ηγεσίας του με την πεφωτισμένη ηγεμονία της εποχής των Ρωμαίων αυτοκρατόρων του 2ου αιώνα.

«Χθες κατά την επίσκεψή μου στο Abu Dhabi στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχα την εξαιρετική Τιμή να γίνω δεκτός στο Παλάτι από την Αυτού Υψηλότητα τον Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Ηγεμόνα του Άμπου Ντάμπι. Πρόκειται για έναν αληθινά φωτισμένο Ηγέτη που εκπροσωπεί την σύγχρονη Πεφωτισμένη Ηγεμονία ανάλογη των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων του 2ου αιώνος. Υπό την ηγεσία αυτής της οικογένειας και με την έμπνευση του πατέρα του δημιουργήθηκε αυτό το θαύμα της ανθρωπότητας που λέγεται Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μία χώρα Καινοτομίας, Σεβασμού αλλά και Συνέχειας με το παρελθόν, ανοικτή σε όλο τον Κόσμο. Όσοι δεν έχετε επισκεφθεί την χώρα αυτή αξίζει πραγματικά να την επισκεφθείτε, είναι παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση. Η Ελλάδα στέκεται στο πλάϊ αυτής της σπουδαίας Χώρας».