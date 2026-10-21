Άμεση και σαφής ήταν η αντίδραση της Αθήνας στην παράνομη NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία, από τον σταθμό της Αττάλειας.

Ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, αργά χθες το βράδυ, εξέδωσε αντι-NAVTEX, με αριθμό 1337/26.

Στην αναγγελία της, η ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία σημειώνει ότι «μη εξουσιοδοτημένος σταθμός» εξέπεμψε τη NAVTEX FA41-1032/26 για τις γεωφυσικές έρευνες του Kobi Ruegg.

Όπως τονίζεται, «η συντριπτική πλειονότητα των συντεταγμένων», που περιλαμβάνονται στην τουρκική αναγγελία, βρίσκεται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτή καθορίζεται από το διεθνές δίκαιο και τον νόμο 4001/2011.

Η Αθήνα διευκρινίζει ακόμη ότι οι συγκεκριμένες εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους της ελληνικής άδειας υπ’ αριθμόν 2461/2.10.2026.

Επίσης, υπογραμμίζει ότι οι επίμαχες διαδρομές εμπίπτουν στην ελληνική περιοχή εξυπηρέτησης NAVTEX, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιος να εκπέμπει σχετικές αναγγελίες είναι ο σταθμός Ηρακλείου.

Για τους παραπάνω λόγους, η ελληνική πλευρά χαρακτηρίζει την τουρκική NAVTEX «άκυρη και ανυπόστατη».

Υπενθυμίζεται ότι με την τουρκική NAVTEX 1032/26 από τον σταθμό της Αττάλειας, η Τουρκία επανέφερε τις διεκδικήσεις της για θαλάσσιες περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η τουρκική αναγγελία αφορά τις γεωφυσικές έρευνες του Kobi Ruegg, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν σήμερα, Τετάρτη, για το υποθαλάσσιο σύστημα EMC.

Στο κείμενο της NAVTEX, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και της δικής της περιοχής εξυπηρέτησης NAVTEX, επικαλούμενη τις μονομερείς διεκδικήσεις που είχε γνωστοποιήσει στον ΟΗΕ με επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020.

Επίσης, αναφέρεται ότι οι εργασίες έχουν συντονιστεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές, αξιώνοντας ουσιαστικά ρόλο στην αδειοδότηση και στον συντονισμό τους.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η αναγγελία περιλαμβάνει δύο διαδρομές ερευνών, με ζώνες εργασιών πλάτους δέκα ναυτικών μιλίων, ενώ ζητείται από τα υπόλοιπα πλοία να διατηρούν απόσταση ασφαλείας πέντε ναυτικών μιλίων από το ερευνητικό σκάφος.