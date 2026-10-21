Τις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα τη Βοστώνη επισκέπτεται, σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και αύριο, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας θα παραστεί σήμερα το απόγευμα στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Massachusetts Institute of Technology Sea Grant Program (MITSG) και του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), στο Γενικό Προξενείο της Βοστώνης.

Επιπλέον, κατά την επίσκεψή του στη Βοστώνη θα συναντηθεί με τον Καθηγητή Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Harvard Γιώργο Βέλμαχο, με αντικείμενο συζήτησης τη δημιουργία του πρότυπου Κέντρου Τραύματος, εντός των εγκαταστάσεων του 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Θα συναντηθεί επίσης με ακαδημαϊκούς φορείς αμερικανικών πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και στελέχη αμερικανικών εταιρειών που ειδικεύονται στους τομείς της ρομποτικής, της καινοτομίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Κυβερνοάμυνας και της Κυβερνοασφάλειας, καθώς και των διαστημικών τηλεπικοινωνιών.