Σταθερά στην πρώτη θέση εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της GPO, με την ΕΛΑΣ να φιγουράρει στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί.

Στη μέτρηση, που παρουσιάζει το iefimerida.gr, καταγράφονται οι τάσεις στο πολιτικό σκηνικό στον δρόμο προς τις κάλπες, καθώς και τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ καταγράφει μικρές απώλειες και συγκεντρώνει 25,2%, ενώ σταθερά ποσοστά εμφανίζουν ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, με 13,5% και 11,2% αντίστοιχα και τη μεταξύ τους διαφορά για τη δεύτερη να μειώνεται στις 2,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Το ΚΚΕ στην τέταρτη θέση με 8,1% και ακολουθούν με 7,3% η Ελληνική Λύση, με 4% η Πλεύση Ελευθερίας και με 3,3% η Φωνή Λογικής. Την ίδια ώρα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει μόλις 2,2%, ενώ η Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα πίσω από το οποίο φέρεται να βρίσκεται ο Ηλίας Κασιδιάρης καταγράφει ποσοστό 2,4%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 29,4%, η ΕΛΑΣ 15,7% και το ΠΑΣΟΚ 13,1%. Τέταρτο εμφανίζεται το ΚΚΕ με 9,4% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,5%, με 4,7% η Πλεύση Ελευθερίας και με 3,8% η Φωνή Λογικής, η Ελπίδα για Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 2,6%, το οποίο την αφήνει εκτός Βουλής, ενώ η Συμμαχία Ελλήνων είναι στο 2,8%.

Το κυρίαρχο πρόβλημα των πολιτών, σύμφωνα με την έρευνα, είναι η ακρίβεια με 64%. Μόλις το 5,9% δηλώνει ότι ζει άνετα και μπορεί να αποταμιεύει, ενώ το 26,7% ζει άνετα αλλά χωρίς δυνατότητα αποταμίευσης. Αντίθετα, το 41,5% αναφέρει ότι καλύπτει τις ανάγκες του με δυσκολία, το 18,6% ότι δυσκολεύεται πολύ να καλύψει όλες τις ανάγκες του και ένα επιπλέον 5,9% ότι δεν καλύπτει ούτε τις βασικές του ανάγκες.

Όλα τα υπόλοιπα ζητήματα καταγράφουν μονοψήφια ποσοστά, με εξαίρεση το ζήτημα της διαφθοράς.

Όσον αφορά στην επομένη των εκλογών, το 27,8% δηλώνει ότι θα επιθυμούσε την παραμονή της ΝΔ στην κυβέρνηση και του Κυριάκου Μητσοτάκη στη θέση του πρωθυπουργού.

Οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 42,8% θα ήθελαν κυβέρνηση συνεργασίας, σε αντίθεση με το αυξημένο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 52,7% που αναγνωρίζει την ανάγκη μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης ακόμη κι αν χρειαστούν για την επίτευξή της επαναλαμβανόμενες εκλογές.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των πολιτικών αρχηγών και συγκεκριμένα στον δείκτη καταλληλότητας, προηγείται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνοντας 28,5%, έναντι 14,8% του Αλέξη Τσίπρα και 9,4% του Νίκου Ανδρουλάκη.

Τέλος, η πιθανότητα στήριξης ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά καταγράφει ένα ισχυρό ενδεχόμενο της τάξης του 3,2%, με τη συνολική δυνητική δεξαμενή να αποτυπώνεται στο 10,5%.