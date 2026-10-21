Στα αιτήματα φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονέων, οι οποίοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις της χώρας, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκπρόσωποι φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονέων παρουσίασαν τα αιτήματά τους, θέτοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, αλλά και τις ανάγκες που παραμένουν ανοιχτές στον χώρο της εκπαίδευσης. Μεταξύ των ζητημάτων που αναδείχθηκαν ήταν οι κτηριακές υποδομές των σχολείων και των πανεπιστημίων, η φοιτητική στέγαση και σίτιση, καθώς και η στελέχωση των σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικούς.

Τα αιτήματα των συμμετεχόντων παρουσίασαν ο φοιτητής Κώστας Τσικουδάκης, ο Ηλίας Πατίδης, μέλος της ΟΛΜΕ, και ο Λάζαρος Κονταξής, μέλος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών, μεταφέροντας τις θέσεις και τις διεκδικήσεις των ομάδων που εκπροσωπούν.

Η Σοφία Ζαχαράκη αναγνώρισε τη σημασία της επικοινωνίας με τους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, επισημαίνοντας ότι η καταγραφή των προβλημάτων αποτελεί σημαντικό μέρος της προσπάθειας για την αντιμετώπισή τους.

«Αρχικά να επισημάνω ότι είναι πολύ ευχάριστο ότι υπάρχουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας και γίνεται καταγραφή των προβλημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός, ανοίγοντας την τοποθέτησή της για τα ζητήματα που τέθηκαν στη συζήτηση.

Απαντώντας στις επισημάνσεις τους, η υπουργός Παιδείας εξήγησε: «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση υλοποίησης το μεγαλύτερο κονδύλι που έχει υπάρξει ποτέ στην Παιδεία, για την ανακαίνιση κτηρίων. Συνολικά θα ανακαινιστούν περίπου 2.000 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Θα διατεθούν επίσης 733 εκ. ευρώ για να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ νέες φοιτητικές εστίες. Το φοιτητικό επίδομα έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ τα κονδύλια για τη σίτιση των φοιτητών, ανέβηκε από τα 50 στα 80 εκατομμύρια ευρώ».

Στη συνέχεια, παρουσίασε τις παρεμβάσεις για την ανακαίνιση σχολικών κτηρίων, τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών και την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, ενώ αναφέρθηκε και στον αριθμό των μόνιμων εκπαιδευτικών που έχουν προσληφθεί από το 2019 και μετά.