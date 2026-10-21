Έως και 100.000 δολάρια ανά εμφάνιση φέρεται να μπορεί να εξασφαλίσει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από ομιλίες και άλλες εκδηλώσεις, παρά την απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η 57χρονη πρώην εισαγγελέας και τηλεοπτική προσωπικότητα εξακολουθεί να διαφημίζεται μέσω εταιρείας που αναλαμβάνει τη διοργάνωση ομιλιών, με τις αμοιβές της να φτάνουν σε εξαψήφια ποσά, την ώρα που η διπλωματική της σταδιοδρομία τερματίστηκε εν μέσω καταγγελιών για οικονομική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας Speaker Booking Agency, η Γκίλφοϊλ εμφανίζεται διαθέσιμη για εταιρικές εκδηλώσεις, ομιλίες, διαδικτυακές διοργανώσεις, συζητήσεις σε μορφή «fireside chat» (μια χαλαρή, ανεπίσημη συζήτηση μεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων μπροστά σε κοινό) και συναντήσεις με το κοινό. Οι εκτιμώμενες αμοιβές της κυμαίνονται από 50.000 έως 100.000 δολάρια, με μία πηγή να χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο είσπραξης τέτοιων ποσών ως «την απόλυτη πολιτική εκμετάλλευση».

«Περνάς χρόνια κάνοντας παρέα με ισχυρούς ανθρώπους, χτίζεις το προφίλ σου και στη συνέχεια γυρίζεις και χρεώνεις έως και 100.000 δολάρια για το προνόμιο να σε ακούσει κάποιος να μιλάς», ανέφερε η ίδια πηγή. Η εφημερίδα New York Post επικοινώνησε με την Speaker Booking Agency και τους εκπροσώπους της Γκίλφοϊλ, ζητώντας σχόλιο για το θέμα.

Το προφίλ της στην πλατφόρμα αναφέρει ότι είναι «διαθέσιμη» για κρατήσεις, με σημείο αναχώρησης το Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Ωστόσο, το βιογραφικό της δεν έχει ενημερωθεί και δεν περιλαμβάνει τον διορισμό της στην Ελλάδα. Δεν είναι γνωστό πότε καταχωρίστηκε για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Παράλληλα, η ανταγωνιστική εταιρεία All American Speakers διαφήμιζε στο παρελθόν τη Γκίλφοϊλ με αμοιβή έως 100.000 δολάρια για διά ζώσης εμφανίσεις και από 20.000 έως 30.000 δολάρια για διαδικτυακές εκδηλώσεις. .

Παραμένει ασαφές εάν η πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έχει εξασφαλίσει κάποια αμειβόμενη εμφάνιση μετά την απομάκρυνσή της από το διπλωματικό της αξίωμα ή εάν μπορεί πράγματι να διεκδικήσει τις συγκεκριμένες αμοιβές.

«Πρόκειται για ένα αρκετά αξιοσημείωτο επιχειρηματικό μοντέλο. Πλησιάζεις τον πρόεδρο, χτίζεις το εμπορικό σου προφίλ αξιοποιώντας το πολιτικό του κίνημα και στη συνέχεια βλέπεις πόσα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι άνθρωποι για να σε ακούσουν», σχολίασε άλλη πηγή. «Ο κύκλος του Τραμπ έχει εξελιχθεί σε μια δική του μικρή βιομηχανία».

Άλλη πηγή της nypost σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάτι εγγενώς μεμπτό στο να λαμβάνει αμοιβές για ομιλίες ένα πρόσωπο που έχει διαδραματίσει δημόσιο ρόλο. Εξέφρασε, ωστόσο, αμφιβολίες για το τι ακριβώς θα μπορούσε να προσφέρει η Γκίλφοϊλ στο κοινό και στους διοργανωτές των εκδηλώσεων.

«Στην Ουάσιγκτον υπήρχε ανέκαθεν μια περιστρεφόμενη πόρτα μεταξύ πολιτικής και κέρδους, αλλά αυτό ανεβάζει το φαινόμενο σε άλλο επίπεδο. Το πραγματικό ερώτημα είναι τι πιστεύει κάποιος ότι αγοράζει πληρώνοντας εξαψήφιο ποσό για μια ομιλία», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας: «Όταν οι αμοιβές φτάνουν τις 50.000 έως τις 100.000 δολάρια, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για το εάν οι διοργανωτές πληρώνουν για εξειδικευμένες γνώσεις, διασημότητα ή την αντίληψη ότι αποκτούν πρόσβαση σε πολιτικά πρόσωπα».

Οι συγκεκριμένες καταχωρίσεις αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των καταγγελιών που συνέβαλαν στην αιφνίδια διακοπή της διπλωματικής σταδιοδρομίας της. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε στις 13 Οκτωβρίου ότι είχε ζητηθεί από την Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί, τερματίζοντας απότομα την αποστολή της στην Αθήνα και σηματοδοτώντας, όπως φάνηκε, τη διακοπή των δεσμών της με την οικογένεια Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal στις 7 Οκτωβρίου, ο Έρικ Ντίτερς, δωρητής του Ντόναλντ Τραμπ και πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο στο Κεντάκι, υποστήριξε ότι η Γκίλφοϊλ τού ζήτησε να πληρώσει λογαριασμό 100.000 δολαρίων από την American Express, λίγο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της στη Γερουσία, τον Ιούλιο του 2025.

Ο Ντίτερς ισχυρίστηκε ότι εκείνη προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να εξασφαλίσει πρόσβαση σε ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης. Όπως δήλωσε, δεν προχώρησε στην πληρωμή.

Ο δικηγόρος της Γκίλφοϊλ, Τζέσι Μπινάλ, αμφισβήτησε τη γνησιότητα των μηνυμάτων που επικαλούνταν το δημοσίευμα και υποστήριξε ότι ο Ντίτερς όφειλε στην πελάτισσά του περίπου 150.000 δολάρια για προηγούμενες ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, πριν εκείνη αναλάβει καθήκοντα πρέσβειρας. Ο Ντέτερς αμφισβητεί αυτή την εκδοχή.

Άλλα δημοσιεύματα έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις σχέσεις της Γκίλφοϊλ με Έλληνες επιχειρηματίες, την προώθηση ελληνικής εταιρείας κατασκευών και ενέργειας, καθώς και τα πολυτελή ταξίδια της κατά τη διάρκεια της διπλωματικής θητείας της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γενικός επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ξεκινήσει την εξέταση των καταγγελιών που αφορούν τη συμπεριφορά της.

Η ίδια έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια και έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει το όνομά της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε δημόσια αποστάσεις από την Γκίλφοϊλ, η οποία είχε χωρίσει από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ το 2024. «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου», δήλωσε ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους στις 13 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε αποδώσει καλά ως πρέσβειρα, αλλά η κυβέρνησή του ήταν δυσαρεστημένη με τα δημοσιεύματα που αφορούσαν την υπόθεση.

Η New York Post ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι πηγές ανέμεναν πως η Γκίλφοϊλ θα επέστρεφε στη Φλόριντα, αφού εγκατέλειπε την επίσημη πρεσβευτική κατοικία στην Αθήνα.

Σε δήλωσή της στις 13 Οκτωβρίου, η Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε τη θητεία της ως πρέσβη τιμή ζωής και επανέλαβε την αφοσίωσή της στον Ντόναλντ Τραμπ, στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και στο κίνημα «Πρώτα η Αμερική».

Το κατά πόσο η διαμάχη που οδήγησε στο τέλος της διπλωματικής της σταδιοδρομίας θα επηρεάσει τη δυνατότητά της να εξασφαλίζει υψηλές αμοιβές από ομιλίες και άλλες δημόσιες εμφανίσεις μένει να φανεί.