Το Μέγαρο Μαξίμου έχει στραμμένο το βλέμμα στις σημερινές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλές άλλες πόλεις, παρακολουθώντας τις αντιδράσεις και τα μηνύματα που εκπέμπονται από την κοινωνία, ενώ παράλληλα συνεχίζει να διαμορφώνει τη στρατηγική του με ορίζοντα τις εκλογές του 2027. Στο κυβερνητικό επιτελείο, η διαχείριση της κοινωνικής αντίδρασης λόγω της παρατεταμένης ακρίβειας συνδυάζεται με την προσπάθεια ανάδειξης του κυβερνητικού έργου και την προετοιμασία της επόμενης ημέρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρόσφατες κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και η έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του νέου κυβερνητικού προγράμματος συνθέτουν ένα διπλό μήνυμα: από τη μία πλευρά, τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας και, από την άλλη, την προώθηση μιας ατζέντας που εστιάζει στην τεχνολογία, την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό της χώρας.

Η χθεσινή παρουσία του πρωθυπουργού στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αναδείξει τις επενδύσεις στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες ως βασικούς πυλώνες για την Ελλάδα των επόμενων ετών. Απευθυνόμενος, μεταξύ άλλων, στη νέα γενιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στις μεγάλες διεθνείς αλλαγές και στην ανάγκη η χώρα να προσαρμοστεί εγκαίρως στις νέες συνθήκες που διαμορφώνουν η ψηφιακή μετάβαση και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Δεν είναι τυχαίο ότι τελικά μόνο αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο, την ίδια στιγμή που, δυστυχώς, άλλες πολιτικές δυνάμεις παραμένουν εγκλωβισμένες στο χθες ή ακόμη και στο προχθές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, επιχειρώντας να αναδείξει τις διαφορές που, χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις ως προς τις προτεραιότητες και τον σχεδιασμό για το μέλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο κτίριο του «Δημόκριτου», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αξιοποιείται ως πεδίο ανάπτυξης και δοκιμής τεχνολογιών αιχμής. Για την κυβέρνηση, οι συγκεκριμένες υποδομές αποτελούν παράδειγμα της κατεύθυνσης που επιδιώκει να δώσει στην ελληνική οικονομία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης.

Στην Πειραιώς η προετοιμασία για την επόμενη τετραετία

Παράλληλα με τις δημόσιες παρεμβάσεις του πρωθυπουργού, η ΝΔ περνά στην επόμενη φάση του πολιτικού και προγραμματικού σχεδιασμού της. Στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς πραγματοποιήθηκε, υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και του κόμματος, Κωστή Χατζηδάκη, η πρώτη σύσκεψη για την κατάρτιση του κυβερνητικού προγράμματος ενόψει των εκλογών του 2027.

Η διαδικασία φιλοδοξεί να συγκεντρώσει προτάσεις όχι μόνο από τα κεντρικά στελέχη, αλλά και από τις τοπικές οργανώσεις και τα μέλη της παράταξης. Η σχετική πρόσκληση προβλέπει την υποβολή ιδεών έως τις 15 Δεκεμβρίου, με στόχο τη διαμόρφωση ενός προγράμματος που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας και τις νέες προκλήσεις που αναδύονται.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Πειραιώς, το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να συνδυάζει τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και την κοστολόγηση των προτάσεων με παρεμβάσεις που θα δίνουν απαντήσεις σε ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά και θα διαμορφώνουν προοπτικές για την επόμενη δεκαετία. Η ηγεσία του κόμματος επιδιώκει, παράλληλα, να ενισχύσει τη συμμετοχή της κομματικής βάσης στη διαδικασία, διευρύνοντας τον κύκλο όσων συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών προτεραιοτήτων.

Σταθερός στόχος η αυτοδυναμία

Κεντρική θέση στον σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθεί να έχει η επιδίωξη της αυτοδυναμίας στις εκλογές του 2027. Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι η αυτοδυναμία θα επιτρέψει την εφαρμογή του προγράμματος χωρίς την ανάγκη συμβιβασμών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις κυβερνητικές επιλογές.

Το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών επανήλθε στη δημόσια συζήτηση μετά τις αναφορές του βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης Θεόδωρου Καράογλου για ενδεχόμενες συνεργασίες με κόμματα που βρίσκονται πιο δεξιά από τη ΝΔ. Ο Κωστής Χατζηδάκης επανέλαβε, ωστόσο, ότι η αυτοδυναμία παραμένει ο βασικός εκλογικός στόχος, επικαλούμενος και τη θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε μια πιθανή συνεργασία με τη ΝΔ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης άσκησε παράλληλα κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα ότι επικεντρώνονται στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση αντί να καταθέτουν εναλλακτικές προτάσεις διακυβέρνησης.