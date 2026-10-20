Την πρόθεσή του να ζητήσει τη διακοπή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων προς την Τουρκία και τη Λιβύη γνωστοποίησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, αντιδρώντας στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης.

Σε δήλωσή του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ξεκαθάρισε ότι θα επιδιώξει την αναστολή των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις δύο χώρες, συνδέοντας τη στάση του με την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

«Να παύσουν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία μέχρι να συνετιστούν»

Ο Νίκος Παπανδρέου αναφέρθηκε στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, την οποία συνέδεσε με τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις της ΕΕ με τις μεσογειακές χώρες.

«Τι συγκυρία όμως! Σήμερα ενέκρινε η Λιβυκή Βουλή. Για αυτό ακριβώς το λόγο θα ζητήσω να παύσουν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς αυτές τις χώρες μέχρι να συνετιστούν και να σταματήσουν να παρανομούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με την τοποθέτησή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα θέσει ζήτημα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Τουρκία και τη Λιβύη, επιδιώκοντας να ασκηθεί πίεση στις δύο χώρες.

Η αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου και τα Μεσογειακά Προγράμματα

Ο Νίκος Παπανδρέου έκανε παράλληλα ιστορική αναφορά στον ρόλο του Ανδρέα Παπανδρέου στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μεσογειακές χώρες.

«Σήμερα στην Ευρωβουλή, στην Ολομέλεια, συζητήθηκε η σχέση της Ευρώπης με τις μεσογειακές χώρες. Θυμίζω ότι αυτό ήταν ένα θέμα, που σήκωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του 1980, με αποτέλεσμα τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα», ανέφερε.

Η αναφορά του στα Ολοκληρωμένα Μεσογειακά Προγράμματα έγινε με αφορμή τη συζήτηση για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μεσογείου.