Την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ελληνικές και κυπριακές θέσεις απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την επικύρωσή του από τη Βουλή της Λιβύης.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην κοινή τοποθέτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επισημαίνοντας ότι οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υιοθετούν ξεκάθαρα τις ελληνικές θέσεις.

«Απόψε εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα οι οποίοι μιλούν σαν να είναι Έλληνες στο συγκεκριμένο θέμα. Επαναλαμβάνουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλώνουν τη στήριξή τους στην Ελλάδα και στην Κύπρο και ξεκαθαρίζουν απολύτως ότι αυτό δεν έχει καμία ισχύ».

Αιχμές για τη στάση της Λιβύης και τις διαπραγματεύσεις για την ΑΟΖ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την εξέλιξη στη Λιβύη, θέτοντας παράλληλα ζήτημα αξιοπιστίας των συνομιλητών της Αθήνας.

«Δεν μπορώ να πω ότι είναι μια ευχάριστη είδηση. Ξέρετε ότι στη Λιβύη υπάρχει μια ιδιότυπη κατάσταση. Υπάρχουν δύο κυβερνήσεις, μια στην ανατολική Λιβύη και μια στη δυτική. Δεν είναι μυστικό ότι τα τελευταία χρόνια ήμασταν σε επαφή και με τις δύο εκδοχές της Λιβύης», ανέφερε.

Στη συνέχεια, στάθηκε στις επαφές που είχαν πραγματοποιηθεί για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών, εκφράζοντας αμφιβολίες για τη συνέπεια της λιβυκής πλευράς.

«Ήμασταν σε κάποιες διερευνητικές επαφές για την οριοθέτηση της ΑΟΖ. Ένα ερώτημα που θέτω, είναι πόσο αξιόπιστοι είναι κάποιοι συνομιλητές που, ενώ κουβεντιάζουν για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης, την ίδια στιγμή αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει. Τι κουβεντιάζαμε τότε;»

«Η θέση της Ελλάδας έχει αναβαθμιστεί» – Αναφορά σε F-35, Rafale και Belharra

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά και το ζήτημα της Λιβύης, ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τις διπλωματικές και αμυντικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από το 2019.

«Ανεξάρτητα από αυτό», υπογράμμισε, «θέλω να θυμίσω ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη οριοθετήθηκε η ΑΟΖ με την Αίγυπτο και με την Ιταλία. Προχώρησε ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, που εκκρεμούσε για πολλά χρόνια, τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Έχουμε δύο συμφωνίες με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Έχουμε αναβαθμίσει τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στρατηγικά και αμυντικά. Έχουμε εξασφαλίσει ότι θα πάρουμε F-35, ενώ οι Τούρκοι παρακαλούν και δεν παίρνουν. Έχουν προχωρήσει οι συμφωνίες σε σχέση με τα Rafale. Έχουμε πάρει ήδη την πρώτη φρεγάτα Belharra. Εντός ενός, δύο μηνών έρχεται και η δεύτερη. Το καλώδιο θα προχωρήσει. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρότζεκτ και η Ελλάδα, χωρίς φωνές και αντάρα, θα επιμείνει στην πολιτική της. Και, εν πάση περιπτώσει, η θέση της Ελλάδας σε σχέση με το 2019 έχει αναβαθμιστεί και από πλευράς εξωτερικής πολιτικής και από πλευράς άμυνας πάρα πολύ. Διερωτώμαι, όλοι αυτοί που ασκούν κριτική απόψε για το άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αμφισβητούν έστω και μία από αυτές τις εθνικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια»;

Τι είπε για τις διαδηλώσεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Σε διαφορετικό σημείο της συνέντευξης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κλήθηκε να σχολιάσει τις κοινωνικές αναταραχές στη Γαλλία και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Υποστήριξε ότι οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στην Ελλάδα διαφέρουν, καθώς, όπως είπε, η κυβερνητική πολιτική δεν στηρίζεται στη λιτότητα, αλλά στην ενίσχυση των εισοδημάτων και των δημόσιων υπηρεσιών.

«Εμείς δεν έχουμε περιοριστική πολιτική. Έχουμε αυξήσεις δαπανών σταθερά όλα τα τελευταία χρόνια, και σε σχέση με τους μισθούς και τις συντάξεις και σε σχέση με την υγεία και την παιδεία. Στη Γαλλία και στην Ιταλία η πορεία είναι διαφορετική ως προς αυτό. Η αποψινή διαδήλωση στο Σύνταγμα, δεν ήταν ιδιαιτέρως εντυπωσιακή. Εμείς δεν έχουμε βίαιες διαδηλώσεις τώρα. Είχαμε την προηγούμενη δεκαετία και δεν οδήγησαν πουθενά. Και γενικότερα θέλω να σας πω ότι ένα πράγμα είναι, προφανώς, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, οι διαδηλώσεις, που είναι κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα και κανείς δεν μπορεί να τις εμποδίσει, και άλλο πράγμα η βία. Εμείς προχωρούμε μπροστά με συγκεκριμένο έργο αλλά και με διάλογο με όλες τις κοινωνικές ομάδες».

Δημοσκόπηση: Στο 31,5% η ΝΔ στην Αττική

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε επίσης στα ευρήματα δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε από το Action24, σύμφωνα με την οποία η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 31,5% στην Αττική.

Όπως εκτίμησε, τα αποτελέσματα αποτυπώνουν μια μεταβολή στον εκλογικό χάρτη του κυβερνώντος κόμματος, με το Λεκανοπέδιο να συγκαταλέγεται πλέον στις περιοχές όπου καταγράφει υψηλή απήχηση.

«Είναι επιβεβαίωση μιας τάσης και, υπ’ αυτή την έννοια, είναι σημαντική. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι, σε αντίθεση με κάμποσα χρόνια πριν, το Λεκανοπέδιο της Αττικής είναι μία από τις πιο ισχυρές περιοχές για τη Νέα Δημοκρατία. Παλαιότερα ήταν η Μακεδονία και η Πελοπόννησος. Σήμερα έχει ανέβει το Λεκανοπέδιο, η Κρήτη και τα νησιά».

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έστρεψε τα πυρά του προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι βασικό ζητούμενο για τη χώρα είναι η πολιτική σταθερότητα και η δυνατότητα αποτελεσματικής διακυβέρνησης.

«Πρέπει η κυβέρνηση να έχει χαρακτηριστικά σοβαρότητας, αξιοπιστίας και βιωσιμότητας. Με το κλίμα που επικρατεί στην αντιπολίτευση -άκρα, πολιτικές θεατρικές παραστάσεις, εχθροπάθεια και κάποιοι στον χώρο των ψεκασμών – καλό είναι να γίνει σαφές ότι ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί. Εάν ένα κόμμα μπορεί να το πετύχει, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας με σοβαρότητα, σεμνότητα, αποτελεσματικότητα, προκειμένου τα επιτεύγματα των τελευταίων επτά ετών, που είναι εθνικά επιτεύγματα, να μην πάνε χαμένα».