Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο διπλωματικός μαραθώνιος της Αθήνας απέναντι στις προκλήσεις που σχετίζονται με το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες την Τρίτη με τον Κύπριο ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο, και τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, βάζοντας στο επίκεντρο τις επικίνδυνες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.



Σύμφωνα με επίσημες αναρτήσεις που πραγματοποίησε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα X, στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν οι εξελίξεις γύρω από το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

🇬🇷🇨🇾 Ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Κύπριο ομόλογό του @ckombos. Στο επίκεντρο, οι εξελίξεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. @CyprusMFA @cyprusingreece @GreeceinCyprus https://t.co/jAUrKvxy0n — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 20, 2026

Παράλληλα, υπογραμμίστηκαν οι σοβαροί κίνδυνοι και οι επιπτώσεις που προκαλεί η συγκεκριμένη συμφωνία στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου.



Η Αθήνα συντονίζει τα βήματά της με τη Λευκωσία και το Κάιρο, στέλνοντας σαφές μήνυμα εγρήγορσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.