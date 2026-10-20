Την πρόθεσή του να συγκρουστεί με τα μεγάλα συμφέροντα και να χρηματοδοτήσει το κοινωνικό κράτος μέσω της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου διατύπωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τον Παλαμά Καρδίτσας, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στην κυβέρνηση για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών.

Στη συζήτησή του με κατοίκους, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υποστήριξε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις χωρίς αναδιανομή των πόρων και κάλεσε τους πολίτες να μην πιστεύουν υποσχέσεις για παροχές που δεν συνοδεύονται από εξήγηση για τη χρηματοδότησή τους.

«Δεν θα έρθουμε να κάνουμε έναν περίπατο στο δάσος. Θα έρθουμε να συγκρουστούμε με τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτή είναι η απόφασή μας», τόνισε.

«Οι ισχυροί αυτού του τόπου πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη»

Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε την πρότασή του για εισφορά από το 1% των πλουσιότερων πολιτών, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν σχολεία, δημόσια νοσοκομεία, κοινωνικές παροχές και συντάξεις.

«Στην επταετία Μητσοτάκη κερδίζουν οι ισχυροί και χάνει η μεγάλη πλειοψηφία», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι «ήρθε η ώρα να στεναχωρηθούν κάποιοι πολύ ισχυροί».

Όπως ανέφερε, η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας πρέπει να συνδυαστεί με τη συμμετοχή των οικονομικά ισχυρότερων στη χρηματοδότηση των κοινωνικών αναγκών. «Δεν μπορεί σε αυτή τη χώρα οι πλούσιοι να γίνονται πολύ πλουσιότεροι και οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι», σημείωσε.

Παράλληλα, συνέδεσε την εξεύρεση πόρων με την αντιμετώπιση της διαφθοράς. «Τα λεφτά εμείς θα τα βρούμε στην εντιμότητά μας», δήλωσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «όργιο διαπλοκής και διαφθοράς» και επικαλούμενος ποσό 20 δισ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς.

Οι καταγγελίες για τις επιδοτήσεις και το ζωικό κεφάλαιο

Αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο πρώην πρωθυπουργός συνέδεσε τη μη εφαρμογή εμβολιασμού με την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων. Υποστήριξε ότι ο εμβολιασμός θα απαιτούσε καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου, η οποία, κατά τον ίδιο, θα αποκάλυπτε αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωμένα και στα πραγματικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι από τους 82.000 δηλωμένους παραγωγούς μόλις 40.000 μπορούν να αποδείξουν παραγωγή κρέατος και γάλακτος και ότι τα αιγοπρόβατα είναι περίπου τα μισά από τα 15 έως 17 εκατομμύρια που, όπως είπε, δηλώνονται για επιδοτήσεις.

Επικαλούμενος και την πρόσφατη περιοδεία του στην Κρήτη, αμφισβήτησε τον αριθμό των οκτώ εκατομμυρίων αιγοπροβάτων στο νησί, σχολιάζοντας: «Αν τα είχαμε, δεν θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Θα σκουντουφλάγαμε επάνω τους».

Ο Αλέξης Τσίπρας απέδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Λευτέρη Αυγενάκη ευθύνη για τη δημιουργία ενός συστήματος που, κατά την καταγγελία του, εξυπηρετούσε πελατειακές σχέσεις και τη διασπάθιση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

«Κρατικό έγκλημα» τα Τέμπη – Αιχμές κατά Φλωρίδη

Για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δήλωσε: «Κρατικό έγκλημα είναι. Δεν είναι ιδιωτικό», προσθέτοντας ότι χαίρεται όταν οι νέοι άνθρωποι έχουν ριζοσπαστικό λόγο.

Εξαπέλυσε επίσης επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει αποχωρήσει από τη θέση του μετά τη δήλωσή του περί «μπάζων».

Τέλος, χαρακτήρισε τη στήριξη της περιφέρειας «υπαρξιακή» ανάγκη για τη χώρα.