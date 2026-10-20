Ο Αντώνης Σαμαράς πήρε θέση για το γεγονός ότι το κοινοβούλιο της Λιβύης έδωσε το «πράσινο φως» στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Τα δραματικά γεγονότα της Λιβύης εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κ. Γεραπετρίτη, που πρόσφατα μας διαβεβαίωνε για τα ακριβώς αντίθετα. Εκθέτουν και τον πρωθυπουργό, που συμφωνεί σε όλα μαζί του, αντί να τον έχει ήδη αποπέμψει», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός.

«Ενώ κύματα παράνομων μεταναστών από τη Λιβύη στοχεύουν την Κρήτη, πυκνώνουν τα σύννεφα ακόμα και για τη Μονή Σινά.

Την ίδια ώρα βλέπουμε την Τουρκία να αγοράζει συνεχώς -μέσω βουλγαρικών εταιριών- ακίνητα στη Θράκη.

Και τον Ράμα να αγκαλιάζεται με τον Ερντογάν», επισημαίνει, ενώ «εμείς κολυμπάμε πάντα στα δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία…».

Ζητεί, τέλος, από τον πρωθυπουργό «να καταλάβει το μέγεθος των νέων γεωπολιτικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα ο ίδιος με τον κ. Γεραπετρίτη», όπως διατείνεται.