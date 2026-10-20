Προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της δεύτερης ΕΛ.Α.Σ. καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με ποσοστό 10,2%, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών για την ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά και την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,5%, με την ΕΛ.Α.Σ. να ακολουθεί με 16,9%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,2%, ενώ το ΚΚΕ καταγράφει 7,9%.

Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 5,9%, η Ελληνική Λύση με 5%, η Ελπίδα με 4,7%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, το ΜέΡΑ25 και η Ελλήνων Συμμαχία με 3,2% έκαστο. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 2%, η Νίκη 1,1%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 5,2% των ερωτηθέντων.

Η πρόθεση ψήφου στην Αττική

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 26,3%, η ΕΛ.Α.Σ. 13,9% και το ΠΑΣΟΚ 8,6%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5% και η Ελληνική Λύση με 4,2%.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταγράφει 4%, η Φωνή Λογικής 2,9%, ενώ το ΜέΡΑ25 και η Συμμαχία Ελλήνων συγκεντρώνουν από 2,7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,7% και η Νίκη στο 0,9%.

Το 4,4% δηλώνει ότι θα ψηφίσει άλλο κόμμα, το 3,7% δεν απαντά, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 12,6%.

Αυτοδύναμη κυβέρνηση ή συνεργασίες

Στο ερώτημα για το μοντέλο διακυβέρνησης που προτιμούν, το 47,8% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, ενώ το 45,7% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις για το ποιος πολιτικός αρχηγός της αντιπολίτευσης θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 38,1% απαντά «κανένας», ενώ το 28,2% επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 12%, ενώ το 15,1% αναφέρει κάποιον άλλον.

Παράσταση νίκης και καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην παράσταση νίκης, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα, συγκεντρώνοντας 64,9%. Η ΕΛ.Α.Σ. ακολουθεί με 8,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 3,6%.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην πρώτη θέση με 30%. Ακολουθεί η απάντηση «κανένας» με 21,4%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 16,6%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει 5,5%.

Οι πολίτες κλήθηκαν επίσης να εκτιμήσουν ποιο κόμμα θα καταλάβει τη δεύτερη θέση. Το 36,9% θεωρεί ότι δεύτερη θα έρθει η ΕΛ.Α.Σ., ενώ το 28,8% εκτιμά ότι τη θέση αυτή θα καταλάβει το ΠΑΣΟΚ. Το 10,4% απαντά ότι δεύτερη θα είναι η Νέα Δημοκρατία.

Πώς αξιολογούν οι πολίτες τη διεθνή και αμυντική θέση της χώρας

Σχετικά με την πορεία της χώρας τα τελευταία επτά χρόνια υπό τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το 60,2% θεωρεί ότι ενισχύθηκε η διεθνής και αμυντική θέση της Ελλάδας. Αντίθετη άποψη εκφράζει το 34,6%, απαντώντας «όχι» ή «μάλλον όχι».

Ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά

Οι ανησυχίες για τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας παραμένουν έντονες. Το 34% δηλώνει ότι ανησυχεί αρκετά και το 14,4% ότι ανησυχεί πολύ. Αντίθετα, το 30,1% αναφέρει ότι ανησυχεί λίγο, ενώ το 20% απαντά ότι δεν ανησυχεί καθόλου.

Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα

Ιδιαίτερα αρνητική είναι η αξιολόγηση των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο σχετικό ερώτημα, το 74,8% απαντά ότι τα μέτρα δεν είναι ικανά να συγκρατήσουν το κύμα ανατιμήσεων, ενώ το 24,1% εκτιμά ότι είναι αποτελεσματικά.

Η ακρίβεια βρίσκεται στην κορυφή της ιεράρχησης των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες, συγκεντρώνοντας ποσοστό 66,6%. Ακολουθούν τα χαμηλά εισοδήματα με 19,2%, η στέγαση και τα ενοίκια με 18,9% και το κυκλοφοριακό, μαζί με την έλλειψη θέσεων στάθμευσης, με 17,5%.

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action24 αποτυπώνουν τόσο την πολιτική εικόνα στην Αττική όσο και τις βασικές ανησυχίες των πολιτών, με την ακρίβεια να παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα της καθημερινότητας.