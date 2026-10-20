Η στήριξη των επιστημόνων και η ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), καθηγήτρια Μαρία Λέπτιν.

Στη συζήτηση έγινε αναφορά και στον σχεδιασμό αυτοτελούς υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, με στόχο τον αποτελεσματικότερο συντονισμό και τον περιορισμό της διασποράς αρμοδιοτήτων.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του ERC ως διεθνούς προτύπου ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης, με αποκλειστικό κριτήριο την αριστεία.

Στήριξη και σε προτάσεις που αξιολογούνται υψηλά αλλά δεν χρηματοδοτούνται

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι, παρά τις ισχυρές ελληνικές επιδόσεις στο πρόγραμμα «Horizon Europe», η συμμετοχή στο ERC παραμένει χαμηλότερη από τις δυνατότητες της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων και την καθοδήγηση νέων ερευνητών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που λαμβάνουν υψηλή αξιολόγηση αλλά δεν εξασφαλίζουν ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών υποδοχής επιστημόνων στα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει σταθερή συνεργασία με το ERC, ώστε περισσότεροι κορυφαίοι επιστήμονες να επιλέγουν την Ελλάδα για την έρευνά τους. Παράλληλα, υποστηρίζει την ενίσχυση του Συμβουλίου στο επόμενο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο, με μεγαλύτερο προϋπολογισμό και διασφαλισμένη επιστημονική αυτονομία.

Στα 3,62 δισ. ευρώ οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης το 2024

Κατά τη συνάντηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στοιχεία για την πορεία της έρευνας στην Ελλάδα από το 2019. Σύμφωνα με αυτά, οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης αυξήθηκαν κατά 55%, φθάνοντας τα 3,62 δισ. ευρώ το 2024, ενώ το ερευνητικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 30%, στις 50.900 σε ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για έρευνα ενισχύθηκαν κατά 84%, στοιχείο που, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, αποτυπώνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή νέας γνώσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επιστροφή επιστημόνων στην Ελλάδα, στην ανάπτυξη της καινοτομίας και σε νέες υποδομές, όπως ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» και το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης «Pharos».

Στόχος, όπως επισημάνθηκε, είναι η επένδυση στη γνώση να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα έρευνας και καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης.