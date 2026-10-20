Πιστοί από κάθε γωνιά της Κεφαλονιάς και άλλες περιοχές συγκεντρώθηκαν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά, για να τιμήσουν τον πολιούχο και προστάτη του νησιού. Στις εκδηλώσεις για την ανακομιδή του ιερού λειψάνου παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος βρίσκεται στην Κεφαλονιά από τη Δευτέρα.

Σλυμφωνα με το kefaloniapress.gr, από νωρίς το πρωί, ο κάμπος γύρω από τη Μονή γέμισε κόσμο για μία από τις σημαντικότερες γιορτές του τόπου, που συνδέει τη θρησκευτική παράδοση με τη ζωή και τη μνήμη των Κεφαλονιτών.

Το μήνυμα για την απλότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις

Στον μεγάλο ναό τελέστηκε πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Διδυμοτείχου Δαμασκηνού. Συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος και Κεφαλληνίας Δημήτριος, καθώς και ο Επίσκοπος Στρατονικείας Στέφανος.

Στο κήρυγμά του, ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου συνέδεσε την ασκητική ζωή του Αγίου Γερασίμου με τις δυσκολίες του σύγχρονου ανθρώπου. Μίλησε για την κατανάλωση και τον ατομικισμό, τονίζοντας την ανάγκη για απλότητα, εγκράτεια και ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις.

«Μεταβληθήκαμε από πρόσωπα σε άτομα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο άνθρωπος συχνά συνδέει την ύπαρξή του «με το έχειν και όχι με το είναι».

Στη Θεία Λειτουργία έψαλαν η Εκκλησιαστική Χορωδία Αργοστολίου, υπό τη διεύθυνση του Αγαθάγγελου Γεωργακάτου, και η Εκκλησιαστική Χορωδία Ληξουρίου, με χοράρχη τον Νικόλαο Βάλσαμο.

Η λιτανεία έως τον ιστορικό πλάτανο

Μετά τη λειτουργία ακολούθησε η καθιερωμένη λιτανεία του ιερού σκηνώματος, με τον κλήρο και τους πιστούς να συνοδεύουν την πομπή έως τον ιστορικό πλάτανο και το πηγάδι της Μονής, όπου εψάλησαν τα εγκώμια του Αγίου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο ίδιος ο Άγιος Γεράσιμος φύτεψε τον πλάτανο και κατασκεύασε το πηγάδι.

Το σκήνωμα μετέφεραν μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Βάλσαμος», φορώντας παραδοσιακές φορεσιές. Στην πομπή συμμετείχαν και σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων, ενώ τη συνόδευσαν η Φιλαρμονική Σχολή του Δήμου Αργοστολίου «Διονύσιος Λαυράγκας» και η Φιλαρμονική του Δήμου Σάμης «Θέμος Αμούργης».

Οι παρουσίες στη γιορτή

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας. Παρόντες ήταν επίσης ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καππάτος, ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, οι δήμαρχοι Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, Ληξουρίου Γιώργος Κατσιβέλης και Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ακόμη οι αντιπεριφερειάρχες Σωτήρης Κουρής και Ελένη Παπαναστασάτου, ο Γιάννης Λυκούδης, επικεφαλής της παράταξης «Ισχυρή Κεφαλονιά», ο Άγγελος Κωνσταντάκης, ο πρώην περιφερειάρχης Θόδωρος Γαλιατσάτος, καθώς και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας και τοπικών φορέων.