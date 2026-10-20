Σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στο MEGA News, αμφισβητώντας τις πολιτικές τους επιλογές κατά την περίοδο των μνημονίων και κατηγορώντας τους για ανακολουθία.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές, η ήττα της Νέας Δημοκρατίας και η εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματός του.

«Αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφιζαν όπως ο Μητσοτάκης, η χώρα θα είχε πάει στη δραχμή»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αμφισβήτησε την εικόνα πολιτικής υπευθυνότητας που, όπως είπε, επιχειρεί να προβάλει ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη στάση του κατά την έναρξη της οικονομικής κρίσης.

«Ο κ. Μητσοτάκης – όπως λένε κάποιοι- παίζει το μέτωπο της λογικής, της υπευθυνότητας. Ήταν σε αυτό το μέτωπο; Το 2010, αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφιζαν ό,τι ψήφισε ο κ.Μητσοτάκης, η χώρα θα είχε πάει στη δραχμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίθεση στον Τσίπρα για τα μνημόνια: «Έστησαν αφηγήματα στην πλάτη του ΠΑΣΟΚ»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στράφηκε και κατά του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας «απολύτως ψευδές» το επιχείρημα ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήταν εκείνος που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, έχοντας παραλάβει μια χρεοκοπημένη οικονομία.

«Γιατί είναι απολύτως ψευδές; Διότι πήρε μία χώρα που το έλλειμμα της εκείνη τη στιγμή ήτανε 5% ενώ το ΠΑΣΟΚ την παρέλαβε στο 15%. Δηλαδή ο πρωθυπουργός που την παρέλαβε με έλλειμμα στο 15% , που το πήγε στο 5% ήτανε Πινοσέτ, αλλά εκείνος που πήρε έλλειμμα στο το 5% και το πήγε στο 2% ήταν η επιτυχία του», υποστήριξε.

«Ο καθένας, λοιπόν, έστησε στην πλάτη του ΠΑΣΟΚ διάφορα αφηγήματα εκτός ιστορικής και πολιτικής πραγματικότητας. Και οφείλουμε να τα λέμε γιατί κάποιοι θέλουν να τα ξεχάσουμε», πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης έφερε επίσης ως παραδείγματα πολιτικής ανακολουθίας τις τοποθετήσεις για τις 120 δόσεις και τη 13η σύνταξη.

Όπως ανέφερε, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε χαρακτηρίσει τις 120 δόσεις περιττές και λαϊκιστικές, προτού η κυβέρνηση προχωρήσει στην εφαρμογή τους. Αντίστοιχα, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι είχε απορρίψει τη δυνατότητα χορήγησης 13ης σύνταξης, πριν αλλάξει στάση.

Ανδρουλάκης για τις διαδηλώσεις στην Ευρώπη: «Οι ανισότητες στερούν από τους νέους το δικαίωμα στο όνειρο»

Αναφερόμενος στις διαδηλώσεις στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέδωσε την κοινωνική δυσαρέσκεια στη διεύρυνση των ανισοτήτων και στην αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά.

Όπως υποστήριξε, πολλοί νέοι διαπιστώνουν ότι, παρά την εργασία τους, δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες απόκτησης κατοικίας, δημιουργίας οικογένειας και οικονομικής ασφάλειας που είχαν οι γονείς τους.

«Είναι η απαξίωση του ονείρου και της δυνατότητας να κάνεις πράξη τα σχέδιά σου για το μέλλον», επισήμανε.

Παράλληλα, αναγνώρισε το δικαίωμα των νέων να διαδηλώνουν, αποδοκιμάζοντας όμως τις βιαιοπραγίες και τις καταστροφές.

«Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να κάνουν κινητοποιήσεις, να παρουσιάζουν τα αιτήματά τους, όλα αυτά όμως πρέπει να γίνονται σε ένα πλαίσιο σεβασμού. Και δεν νομίζω ότι το να καταστρέφεται ένας μικρομεσαίος ή να καίγεται ένα περίπτερο, βοηθάει τον αγώνα κάποιου», δήλωσε.

Τέλος, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, με πολιτικές για τη δημόσια υγεία, την παιδεία και τη στέγαση. «Δεν μπορείς να λες ότι θα πάρεις πόρους από τα ταμεία συνοχής για να τα ρίξεις στην άμυνα», κατέληξε.