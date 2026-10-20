Άμεση ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων και της ελληνικής κοινωνίας ζητούν οι Δημήτρης Μάντζος και Γιάννης Μανιάτης, με αφορμή την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να προχωρήσει στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ο ευρωβουλευτής του κόμματος, αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο, χαρακτηρίζουν την απόφαση «πολύ αρνητική εξέλιξη», με δυσμενείς επιπτώσεις στη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και στα εθνικά συμφέροντα.

Όπως επισημαίνουν, η λιβυκή Βουλή ανατρέπει τη θέση που είχε διαμορφώσει από το 2020.

Αιχμές για τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης

Τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν ότι το μνημόνιο που υπογράφηκε το 2019 μεταξύ της Τουρκίας και της τότε κυβέρνησης της Τρίπολης αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Όπως αναφέρουν, παρακάμπτει την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, προσβάλλοντας τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και προωθώντας τις διεκδικήσεις της Άγκυρας.

Συνδέουν, παράλληλα, την εξέλιξη με τη ρηματική διακοίνωση της κυβέρνησης της Τρίπολης στις 24 Αυγούστου 2026, σχετικά με τις ελληνικές ενέργειες για την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης.

Κατά τους ίδιους, οι εξελίξεις έρχονται σε αντίθεση με τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι οι συζητήσεις με τη Λιβύη για την οριοθέτηση ΑΟΖ προχωρούσαν θετικά, αλλά και με τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών περί επούλωσης «χαινουσών πληγών» στις σχέσεις των δύο χωρών.

Ζητούν απαντήσεις και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Οι Δημήτρης Μάντζος και Γιάννης Μανιάτης καλούν την κυβέρνηση να ενημερώσει για τις εξελίξεις στη Λιβύη και ευρύτερα στη Βόρεια Αφρική, καθώς και για τις πιθανές επιπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και στην υλοποίηση κρίσιμων υποδομών, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

«Η επικοινωνιακή, επιφανειακή και αντιφατική διαχείριση της κατάστασης από το 2019 έως σήμερα αναδεικνύει την έλλειψη συνεκτικής πολιτικής με πολύ αρνητικό αντίκτυπο στα εθνικά μας συμφέροντα», καταλήγουν.