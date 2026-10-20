Στην ανάγκη να προστατευτεί το δικαίωμα των πολιτών στη διαμαρτυρία, στην απομόνωση κάθε φαινομένου βίας, αλλά και στην κυβερνητική πολιτική για τη στήριξη της κοινωνίας εστίασε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της συνέντευξης την Τρίτη, 20/10 η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Ερωτώμενη για τα επεισόδια στη Γαλλία και το ενδεχόμενο αντίστοιχων φαινομένων στην Ελλάδα, η κ. Σδούκου τόνισε στον ΑΝΤ1 ότι «το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και οι πολίτες μπορούν να εκφράσουν τα αιτήματά τους ή τη δυσαρέσκειά τους, αρκεί αυτό να γίνεται με σεβασμό στους νόμους, στην περιουσία και στην ανθρώπινη ζωή. Και είναι απαραίτητο όλοι μας, όλες οι πολιτικές δυνάμεις και όλα τα πρόσωπα, να αποδοκιμάζουμε τη βία, το μπάχαλο και τα σκηνικά που είδαμε στη Γαλλία, με το πλιάτσικο και τις καταστροφές. Να μην επιτρέψουμε φαινόμενα βίας και ανομίας εδώ».

Υπογράμμισε δε ότι «η Αστυνομία κάθε φορά οφείλει να διευκολύνει και να διαφυλάσσει αυτό το δικαίωμα της διαμαρτυρίας».

Η κα Σδούκου, αναφερόμενη σε δηλώσεις στελέχους της ΕΛ.ΑΣ. που περιέγραφε μια προσδοκία μεταφοράς της βίας με τη φράση «και στα δικά μας», τόνισε πως «ο κ. Τσίπρας, πολύ απλά, θα μπορούσε να πάρει αποστάσεις, δεν το έκανε όμως και κρίνεται για αυτό. Οι δε αναφορές ότι οι νέοι θα ξεσηκωθούν δείχνουν, θα έλεγα, μια κρυφή ελπίδα ή επιθυμία να δημιουργηθούν εικόνες και σκηνικά σαν αυτά που ζήσαμε και πληρώσαμε ακριβά την περίοδο 2008-2015».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ ανέφερε ότι η κυβέρνηση συνομιλεί πάντα με την κοινωνία, τονίζοντας πως όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνά η Νέα Δημοκρατία δεν έχετε δει ποτέ τον πρωθυπουργό να έχει κλειστές τις πόρτες και να μην ακούει, θυμίζοντας πόσες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες έχει συναντήσει στο Μαξίμου.

Ανέφερε δε ότι δεν υπάρχει ούτε ένας στην κυβέρνηση που να μην αναγνωρίζει ότι «υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα, όπως το ενεργειακό κόστος, και πρέπει να ενισχυθούν, να βοηθηθούν με κάθε τρόπο. Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους και θέλουμε να λαμβάνουμε μέτρα που έχουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία».

λείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας επεσήμανε ότι «ζούμε πολέμους, ζούμε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση και προφανώς αυτή η κρίση επηρεάζει και εμάς. Αυτό που λέμε με ειλικρίνεια είναι ότι κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να βοηθήσουμε την κοινωνία, χωρίς να κινδυνεύσει η χώρα να επιστρέψει στα δύσκολα χρόνια που περάσαμε».