«Οι κινητοποιήσεις πάντα έχουν μια αιτία», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις στη Γαλλία, και έκανε λόγο για «πολύ μεγάλες ανισότητες, πανευρωπαϊκά και στη χώρα μας», όπως, μεταξύ άλλων, στο πεδίο της ακρίβειας, του στεγαστικού, των ελλειμμάτων στη δημόσια εκπαίδευση.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι «το φάρμακο για την κοινωνική ειρήνη δεν είναι μόνο να απομονώσουμε εκείνους που θέλουν να κάνουν μπάχαλο ώστε να μην έχουν χώρο, αλλά πρωτίστως πρέπει να μπορούμε να δώσουμε πολιτικές απαντήσεις στις ανισότητες, να διαχέουμε την ευημερία, να έχουμε συμπεριληπτική ανάπτυξη, να έχουμε αύξηση μισθών και να έχουμε καταπολέμηση των ανισοτήτων».

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανή συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε κινητοποιήσεις στη χώρα μας, απάντησε ότι «το ΠΑΣΟΚ πάντα συμμετέχει στις διαδηλώσεις που είναι ειρηνικές και έχουν κοινωνικές διεκδικήσεις. Προφανώς, όμως, δεν μας εκφράζουν σκηνικά όπως αυτά που βλέπουμε στη Γαλλία, όπου σε αυθεντικές κοινωνικές κινητοποιήσεις εμφιλοχωρούν ακραίες δυνάμεις και βλέπουμε να γίνεται πλιάτσικο και καταστροφή περιουσιών». «Αυτά είναι καταδικαστέα διότι δυσφημίζουν το περιεχόμενο των κοινωνικών αγώνων και είναι και βούτυρο στο ψωμί της αντίδρασης», πρόσθεσε.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε σε «απόπειρα της Νέας Δημοκρατίας να χτίσει μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει εγχώριος κίνδυνος και κάποιοι θέλουν να διαλύσουν τη χώρα», επισημαίνοντας πως «αυτά θέλουν μια προσοχή». Υποστήριξε ότι η ΝΔ τα βάζει με την ΕΛΑΣ γιατί «προφανώς, γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα πολύ αξιόπιστο και έχει μία καθαρή θέση», ενώ «ξέρουν πολύ καλά ότι είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσουν ψευτοδίπολα με την ΕΛΑΣ, για να βγαίνουν εύκολα νικητές». Σχετικά με δήλωση του στελέχους της ΕΛΑΣ, Πάνου Λαμπρινίδη, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι θα πρέπει να εξηγήσει τι εννοούσε: «Ελπίζω να εννοούσε το ζήτημα της κοινωνικής αντίδρασης με ειρηνικό τρόπο. Αν εννοούσε τα μπάχαλα και τις καταστροφές προφανώς διαφωνούμε οριζοντίως και καθέτως. Θεωρώ ότι πρέπει να εξηγηθεί».

Για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις κινητοποιήσεις και τις κοινωνικές ανισότητες, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να εργαλειοποιήσει το ζήτημα των αντιδράσεων εκμεταλλευόμενη πως ένα τμήμα της αντιπολίτευσης μπορεί να είναι επιρρεπές στις αστοχίες, στις λάθος δηλώσεις και στα λάθος μηνύματα». «Γι’ αυτό εμείς στεκόμαστε εδώ και λέμε η χώρα πρέπει να προχωρήσει μπροστά με μεγάλες κοινωνικές αλλαγές αλλά με ασφάλεια και σταθερότητα. Και αυτό μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το εγγυηθεί», υπογράμμισε.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «ο κ. Τσίπρας έχει εγκολπώσει στη ρητορική μερικά νεοφιλελεύθερα προτάγματα σε κοινωνικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός», θέτοντας το ερώτημα: Πώς το 2023 που είχαμε πιο μικρό δημοσιονομικό χώρο «ο κ. Τσίπρας τότε ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι πρέπει να επανέλθει η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός και σήμερα με ποιο μεγάλο δημοσιονομικό χώρο -λόγω της υπερφορολόγησης της Νέας Δημοκρατίας- λέει ότι “δεν βγαίνει”». «Προφανώς έχει άλλες προτεραιότητες. Μου κάνει εντύπωση μια τέτοια αντιλαϊκή θέση, σαν αυτή που εκφωνεί ο κύριος Μητσοτάκης», σχολίασε.

Μιλώντας για τις δημοσκοπήσεις είπε ότι «όσο πιο γρήγορα το ΠΑΣΟΚ εμφανιστεί σε όλες τις μετρήσεις ως δεύτερο, θα αυξηθούν οι πιθανότητες να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία», συμπληρώνοντας πως η εικόνα που έχουν από την κοινωνία, όπου πηγαίνουν, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο αντίπαλος της σημερινής κυβέρνησης.

Τέλος, σχολιάζοντας το βίντεο του κ. Γεωργιάδη με νέους της ΟΝΝΕΔ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Μπορώ να το δω ως χιούμορ και εμένα μου φαίνεται μήπως είναι τα πρώιμα πολιτικά συμπτώματα της αποχώρησης της κας Γκιλφόιλ. Δεν είναι το πρόβλημά μου ότι ο κ. Γεωργιάδης φωνάζει συνθήματα, έχω φωνάξει κι εγώ πιο μικρός. Αν θέλει ο υπουργός να πουλάει οπαδιλίκια είναι δικαίωμά του, σαν εικόνα, όμως, νομίζω πως δεν αντιστοιχεί με το πνεύμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο λαός».