Για ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο που γίνεται πραγματικότητα μίλησε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του νέου κτιρίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Δημόκριτου.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι το πρώτο καινούριο κτίριο που κατασκευάζεται από τη δεκαετία του 70 και αντανακλά τη νέα δυναμική αριστείας.

Αφήνοντας αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους υπογράμμισε: «Δεν είναι, νομίζω, τυχαίο ότι τελικά μόνο αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο, την ίδια στιγμή που, δυστυχώς, άλλες πολιτικές δυνάμεις παραμένουν εγκλωβισμένες στο χθες ή ακόμη και στο προχθές».

Και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά, που αναδεικνύει ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για τη νέα γενιά και, κυρίως, ποιος νοιάζεται για την επόμενη μέρα της Ελλάδας, σε μια εποχή κατά την οποία συντελούνται τόσο μεγάλες, κοσμοϊστορικές αλλαγές».

«Είμαστε μπροστά σε μια επανάσταση», τόνισε και πρόσθεσε ότι «δίνεται η δυνατότητα στο κράτος να γίνει όχι απλά πιο γρήγορο αλλά πιο έτοιμο για τις μεγάλες προκλήσεις του αύριο».

Πρόκειται όπως είπε επίσης για τη σημαντικότερη επένδυση στην παραγωγή της γνώσης και στην υπολογιστική ισχύ.

«Προσδοκία μου», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «είναι η Ελλάδα να μπορεί να εξάγει τεχνογνωσία».

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανακοίνωσε την ίδρυση του όγδοου ινστιτούτου στον Δημόκριτο για την Ακεραιότητα, την Ασφάλεια και την Ηθική της Έρευνας, «ένα ινστιτούτο με διεπιστημονικό χαρακτήρα για την ανάπτυξη εργαλείων, γνώσης και πολιτικών για την υπεύθυνη έρευνα», όπως τόνισε.

«Η τεχνολογική πρόοδος θέτει ένα πολύ σπουδαίο ερώτημα, δεν είναι μόνο τι μπορούμε να κάνουμε με την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες, αλλά μέσα σε ποιο πλαίσιο, με ποιους κανόνες και με ποιες εγγυήσεις ευθύνης, ηθικής και ασφάλειας για τον άνθρωπο θα το κάνουμε. Αυτό είναι πολύ μεγάλη πρόκληση», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος και συμπλήρωσε ότι «θα είναι ένα ινστιτούτο με διεπιστημονικό χαρακτήρα που θα συμβάλει στην ανάπτυξη γνώσης, εργαλείων και πολιτικών για την αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και την υπεύθυνη έρευνα».

Η κατασκευή του κτιρίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κτιριακό πρόγραμμα για τον «Δημόκριτο», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η κατασκευή του συγκεκριμένου κτιρίου είχε προϋπολογισμό 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το νέο κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» είναι μια υπερσύγχρονη ερευνητική υποδομή που φιλοξενεί έρευνα αιχμής στην τεχνητή νοημοσύνη, στα δίκτυα επόμενης γενιάς και στην κυβερνοασφάλεια. Το νέο κτίριο στεγάζει το data center του «Δημόκριτου», καθώς και τα γραφεία του ελληνικού εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης «Pharos Α.Ε.».

Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικόλαος. Το πάρων έδωσαν επίσης η υφυπουργός Ανάπτυξης, Ζωή Ράπτη, και ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Γιάννης Μυλωνάκης.