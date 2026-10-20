Με ιδιαίτερη κατάνυξη, λαμπρότητα και τη δέουσα θεσμική επισημότητα εορτάζεται σήμερα, 20 Οκτωβρίου, στην Κεφαλονιά η μνήμη του πολιούχου και προστάτη του νησιού, Αγίου Γερασίμου.

Επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων είναι η Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου στην κοιλάδα των Ομαλών, όπου συρρέουν από νωρίς το πρωί χιλιάδες πιστοί, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τις εορταστικές εκδηλώσεις τιμά με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο διήμερης επίσημης επίσκεψής του στο νησί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Τασούλας ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Αργοστολίου, με την τοπική αυτοδιοίκηση να εξαίρει την προσφορά του και τους ισχυρούς δεσμούς του με την περιοχή.