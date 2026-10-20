Εξοικονόμηση ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία αναμένεται να επιφέρει η αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων, με τα χρήματα αυτά να προορίζονται για την οικονομική ενίσχυση του στρατιωτικού προσωπικού. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου την τρίτη φάση της νέας Δομής Δυνάμεων, η οποία περιλαμβάνει εκτεταμένες συγχωνεύσεις μονάδων, περιορισμό λειτουργικών δαπανών και μεγαλύτερη αξιοποίηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το ετήσιο οικονομικό όφελος υπολογίζεται σε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία το υπουργείο επιδιώκει να κατευθύνει προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο τη βελτίωση των αποδοχών και των συνθηκών υπηρεσίας τους. Ο Νίκος Δένδιας ήταν κατηγορηματικός ως προς τον προορισμό των κονδυλίων που θα απελευθερωθούν, τονίζοντας ότι «αυτά τα χρήματα θα επανεπενδυθούν στο προσωπικό μας».

Η εξοικονόμηση συνδέεται με τη μείωση του κόστους συντήρησης παλαιών οπλικών συστημάτων, τις αλλαγές στη στελέχωση και τη λειτουργία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, καθώς και τη σταδιακή αντικατάσταση μέσων που απαιτούν μεγάλο αριθμό χειριστών από νεότερα συστήματα με μικρότερες ανάγκες προσωπικού. Ενδεικτικά, ο υπουργός ανέφερε ότι το ετήσιο κόστος λειτουργίας μιας νέας φρεγάτας FDI, γνωστής ως Belharra, υπολογίζεται σε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ, όταν για μια παλαιότερη φρεγάτα φτάνει τα 7,3 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, το σύγχρονο πυραυλικό σύστημα PULS μπορεί να λειτουργεί με δύο χειριστές, ενώ παλαιότερα συστήματα χρειάζονταν έξι. Μικρότερες ανάγκες επάνδρωσης παρουσιάζουν και οι αντιαρματικοί πύραυλοι Spike, που απαιτούν δύο χειριστές αντί τεσσάρων.

Συγχωνεύονται 56 μονάδες και 126 στρατιωτικές δομές

Σημαντικό μέρος των αλλαγών αφορά την κατάργηση και συγχώνευση στρατιωτικών σχηματισμών που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σημερινές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, η τρίτη φάση του σχεδίου περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 56 μονάδες και 126 στρατιωτικές δομές, με τις σχετικές διαδικασίες να προχωρούν άμεσα. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί το διαθέσιμο προσωπικό σε σχηματισμούς με μεγαλύτερη στελέχωση και καλύτερο εξοπλισμό, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, προχωρά η ανανέωση του Πολεμικού Ναυτικού, με τον Νίκο Δένδια να αναφέρεται στο πρόγραμμα απόσυρσης 21 παλαιών μονάδων του Στόλου. Η αντικατάστασή τους προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με σύγχρονα πλοία και μη επανδρωμένα μέσα, τα οποία θα μπορούν να αναλαμβάνουν μέρος των αποστολών που σήμερα εκτελούνται από επανδρωμένα πολεμικά σκάφη.

Νέα ταξιαρχία drones στο Λιτόχωρο και αυτόνομα συστήματα σε όλους τους κλάδους

Κεντρική θέση στη νέα οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων αποκτούν τα μη επανδρωμένα συστήματα, τα οποία σχεδιάζεται να ενσωματωθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα στον Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό και στην Πολεμική Αεροπορία. Στο Λιτόχωρο προβλέπεται η συγκρότηση ειδικής ταξιαρχίας μη επανδρωμένων συστημάτων, η οποία θα αναλάβει την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις του Στρατού Ξηράς. Αντίστοιχα, στο Πολεμικό Ναυτικό προωθείται η δημιουργία διοίκησης αυτόνομων και μη επανδρωμένων μέσων, αξιοποιώντας την εμπειρία από τις δοκιμές και τις ασκήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Για την Πολεμική Αεροπορία σχεδιάζεται νέα βάση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και οργανωτική δομή που θα υποστηρίζει τη συνεργασία επανδρωμένων μαχητικών με drones.

Μάλιστα, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στον μελλοντικό σχεδιασμό για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς F-35, εξηγώντας ότι επιδιώκεται κάθε αεροσκάφος να μπορεί να επιχειρεί σε συνεργασία με έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Πρόκειται για μια δυνατότητα που αναπτύσσεται διεθνώς και επιτρέπει στα μαχητικά να συνεργάζονται με drones για την αναγνώριση στόχων, τη συλλογή πληροφοριών και την εκτέλεση αποστολών. Στο ίδιο πλαίσιο, προγραμματίζεται η λειτουργία διακλαδικού εργοστασίου, γνωστού ως 309, καθώς και νέου Κέντρου Διοίκησης Διαστήματος της Πολεμικής Αεροπορίας, με τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων να τοποθετούνται στις αρχές Δεκεμβρίου.

Όριο 200 ημερών στη θάλασσα για τα πληρώματα του Πολεμικού Ναυτικού

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στις συνθήκες υπηρεσίας των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού, ανακοινώνοντας την πρόθεση να περιοριστεί ο χρόνος που περνούν τα πληρώματα εν πλω. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα στελέχη δεν θα πρέπει να συμπληρώνουν περισσότερες από 200 ημέρες στη θάλασσα μέσα στο έτος, προκειμένου να αποφεύγεται η υπερβολική καταπόνηση του προσωπικού και να εξασφαλίζεται καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις υπηρεσιακές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Όπως ξεκαθάρισε ο Νίκος Δένδιας, «Δεν θα είναι επιτρεπτό στελέχη μας να πλέουν άνω των 200 ημερών».

Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επιχειρησιακές ανάγκες θα επιβάλλουν μεγαλύτερη παραμονή στη θάλασσα, προβλέπεται σημαντικά αυξημένη οικονομική αποζημίωση σε σχέση με τη σημερινή. Στις παρεμβάσεις για τη μέριμνα του προσωπικού περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία δομής αυτόνομης διαβίωσης για αποστράτους στην Πεντέλη. Η μονάδα προβλέπεται να ξεκινήσει με 25 κλίνες και στη συνέχεια να επεκταθεί στις 50.

Αλλαγές στα στρατιωτικά νοσοκομεία και νέο κέντρο τραύματος

Στο σχέδιο αναδιοργάνωσης εντάσσονται και παρεμβάσεις στις υγειονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως στη Θεσσαλονίκη και στρατιωτικό νοσοκομείο στα Χανιά προβλέπεται να αποκτήσουν διακλαδικό χαρακτήρα, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες προσωπικού περισσότερων κλάδων. Παράλληλα, στις αρχές του 2027 σχεδιάζεται η δημιουργία νέου διακλαδικού κέντρου τραύματος, με αξιοποίηση τεχνογνωσίας που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην προοπτική λειτουργίας παραρτήματος σε νοσοκομείο του Λιβάνου, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την εκπαίδευση του ελληνικού στρατιωτικού υγειονομικού προσωπικού στην αντιμετώπιση σοβαρών τραυματισμών.

Ελάχιστη συμμετοχή 25% για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Αλλαγές προετοιμάζονται και στον τρόπο με τον οποίο η χώρα συμμετέχει σε εξοπλιστικά προγράμματα. Ο Νίκος Δένδιας προανήγγειλε νέα νομοθετική παρέμβαση για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, με πρόβλεψη για ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 25% του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος. Σκοπός είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή και υποστήριξη στρατιωτικού εξοπλισμού, ενώ εξετάζονται αλλαγές και στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η δυνατότητα σύναψης διακρατικών συμφωνιών για την πώληση ελληνικών αμυντικών προϊόντων σε άλλες χώρες, μέσω συμβάσεων μεταξύ κυβερνήσεων, γνωστών ως G2G (Government to Government).

Παραμένουν οι Patriot στη Σαουδική Αραβία – Τι είπε για τα F-35

Στο πεδίο της διεθνούς αμυντικής συνεργασίας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας γνωστοποίησε ότι πρόκειται να εισηγηθεί στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) την παράταση της παραμονής της ελληνικής συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στη Σαουδική Αραβία. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα το μέλος της κυβέρνησης βρέθηκε στο Ριάντ και είχε σχετικές επαφές με τη σαουδαραβική ηγεσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Σαουδική Αραβία προχώρησε σε κίνηση εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεών της προς την ελληνική πλευρά, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για πρόσθετες μορφές στρατιωτικής συνεργασίας.

Αναφορικά με τις επόμενες εξοπλιστικές κινήσεις, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται για την απόκτηση των πλέον σύγχρονων διαθέσιμων οπλικών συστημάτων για τα F-35, θέμα το οποίο έθεσε και στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Επιπλέον, έκανε γνωστό ότι σχεδιάζει να υποβάλει επικαιροποιημένο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό προγραμματισμό για την περίοδο 2027-2038, στον οποίο θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, όπλα για τα F-35 και πρόσθετος εξοπλισμός για τα F-16.

Για τα αμερικανικά τεθωρακισμένα οχήματα Stryker, διευκρίνισε ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται για τη δωρεάν παραχώρησή τους, κυρίως για την αξιοποίησή τους στα νησιά, καθώς πρόκειται για τροχοφόρα οχήματα που μπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες μετακίνησης σε αυτές τις περιοχές. Τέλος, αναφερόμενος στην πολιτική επικαιρότητα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επανέλαβε τη θέση του υπέρ της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι θεωρεί τη συγκεκριμένη επιδίωξη βασικό στοιχείο της στρατηγικής του κόμματος ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.