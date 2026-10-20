Κατά της Αριστεράς στράφηκε εκ νέου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης κατηγορώντας την ότι υποκινεί βίαιες διαδηλώσεις. Όπως δε είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη το βράδυ της Δευτέρας 19/10 το ΚΚΕ πάει στα σχολεία και κάνει στράτευση μαθητών.

Μιλώντας στο Action 24 ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ερωτήθηκε εάν θεωρεί πως η Αριστερά υποκινεί επεισόδια και βιαιοπραγίες σε διαδηλώσεις και τότε απάντησε: «Ναι, αυτό θεωρώ και θεωρώ ότι είναι ντροπή που κάποια κόμματα, ακόμα και μικρότερα κόμματα της Αριστεράς, το ΚΚΕ για παράδειγμα, πάει αυτή τη στιγμή σε σχολεία, πάει στα παιδιά μας και παραβλέποντας καθηγητές, δασκάλους και γονείς παιδιών πάει και κάνει στράτευση απλών μαθητών ανήλικων, εμφυτεύοντάς τους, κάνοντας πλύση εγκεφάλου με τέτοιες νοσηρές ιδέες».

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός υποστήριξε ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που επιδιώκουν την πρόκληση τέτοιων καταστάσεων, όπως δε είπε στο παρελθόν στελέχη της Αριστεράς, μεταξύ των οποίων και πρώην υπουργοί, είχαν υποστηρίξει πως η κανονικότητα δεν αποτελεί ποτέ ευκαιρία για την Αριστερά.

«Η κοινωνία πρέπει να θέσει όρια απέναντι σε τέτοιες πρακτικές, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τοποθετήσεις των πολιτών» δήλωσε και συμπλήρωσε: «Πρέπει να τραβήξουμε μία γραμμή σαν κοινωνία ανεξαρτήτως του αν είμαστε η Νέα Δημοκρατία».

«Το υπουργείο Παιδείας και η Σοφία Ζαχαράκη βρίσκονται ήδη σε διάλογο με τα 15μελή μαθητικά συμβούλια»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς θα αντιδράσει η Πολιτεία εάν εκδηλωθούν στην Αθήνα φαινόμενα αντίστοιχα με εκείνα στο Παρίσι, ο ίδιος είπε ότι η αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων γίνεται μέσω του διαλόγου.

Όπως υπογράμμισε, το υπουργείο Παιδείας και η Σοφία Ζαχαράκη βρίσκονται ήδη σε διάλογο με τα 15μελή μαθητικά συμβούλια, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνθήκες που να δικαιολογούν μια εξέγερση.

«Θέλω να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια στα βάθη της κρίσης είχαμε το Σύνταγμα να καίγεται κάθε εβδομάδα και είχαμε πολιτικά κόμματα τα οποία γεννήθηκαν από αυτό το χάος, τα οποία παρήγαγαν χάος και θρέφονται και θρέφονταν και από το χάος τα οποία σήμερα είναι στο 1%-2%» είπε.

«Ορισμένα πολιτικά κόμματα αναδείχθηκαν μέσα από εκείνες τις συνθήκες και σήμερα καταγράφουν ποσοστά της τάξης του 1% έως 2% δήλωσε.