Μία νέα παιδική χαρά στο 6ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αθηνών, στην 6η Δημοτική Κοινότητα, παρέδωσαν ο Δήμος Αθηναίων και το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας «Ειρήνη», το οποίο κάλυψε εξ ολοκλήρου τη δαπάνη για την αναδιαμόρφωση του προαύλιου χώρου και την εγκατάσταση πιστοποιημένων παιχνιδιών.

Ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για παιδιά με αναπηρία και έχει επιλεγεί με γνώμονα την ασφαλή συμμετοχή και την ισότιμη πρόσβαση στο παιχνίδι. Περιλαμβάνει ειδικά αισθητηριακά παιχνίδια ήχου και διαδραστικό παιχνίδι με γραφή Braille, διευρύνοντας τις δυνατότητες δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών και βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους στο σχολείο. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε σε 8.550 ευρώ.

«Κάθε παιδί δικαιούται να παίζει και να μαθαίνει σ’ ένα σχολείο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, και πρόσθεσε: «Η νέα παιδική χαρά στο 6ο Ειδικό Νηπιαγωγείο προσφέρει στα παιδιά έναν χώρο, όπου μπορούν να χαρούν το παιχνίδι με ασφάλεια. Ευχαριστούμε το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας “Ειρήνη” για τη δωρεά του και για την έμπρακτη στήριξη των μαθητών μας. Εργαζόμαστε για να βελτιώνουμε την προσβασιμότητα των σχολείων και επιμένουμε στην επίλυση των προβλημάτων της ειδικής αγωγής. Πάγιο αίτημά μας προς το υπουργείο Παιδείας και την ΚΤΥΠ είναι να εξασφαλιστεί η στέγαση και να λειτουργήσει το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Αθηνών. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στην πόλη τους, χωρίς την καθημερινή ταλαιπωρία των μετακινήσεων σε άλλους δήμους».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, ανέφερε: «Η φροντίδα των Ειδικών Σχολείων ξεκινά από τις καθημερινές ανάγκες πρωτίστως των μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών. Στο 6ο Ειδικό Νηπιαγωγείο, η δωρεά του Σωματείου “Ειρήνη” δίνει στα παιδιά νέες ευκαιρίες να παίξουν, να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Ευχαριστούμε θερμά το Σωματείο για τη συνεργασία. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για πιο προσβάσιμες σχολικές υποδομές και για να δοθεί οριστική λύση στη στέγαση του ΕΕΕΕΚ Αθηνών, ώστε οι μαθητές να έχουν τη συνέχεια στην εκπαίδευση που δικαιούνται».

Με το σύνθημα #ΣτηρίζουμεΜεΠράξεις, το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας «Ειρήνη» πραγματοποιεί στοχευμένες δωρεές σε δημόσια σχολεία και νοσοκομεία, δομές παιδικής προστασίας και κοινωνικούς φορείς σε όλη τη χώρα. Στον τομέα της Παιδείας στηρίζει την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, με έμφαση στην ασφάλεια και τη συμπερίληψη.

Η πρόεδρος του Σωματείου, Νεφέλη Τσιπουρίδη-Γεωργαντά, τόνισε: «Για το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας “Ειρήνη”, η ισότιμη πρόσβαση στο παιχνίδι αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού. Για τον λόγο αυτόν, η ενίσχυση των Ειδικών Σχολείων συνιστά σταθερή προτεραιότητά μας, καθώς η ουσιαστική παιδεία οφείλει να αγκαλιάζει τη μοναδικότητα κάθε μαθητή και να εγγυάται ίσες ευκαιρίες στην ανάπτυξη, την εξέλιξη και τη χαρά. Με τη δημιουργία της νέας παιδικής χαράς στο 6ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αθηνών, μετατρέπουμε τη συμπερίληψη από ιδέα σε καθημερινή πράξη, προσφέροντας στους μαθητές έναν απόλυτα ασφαλή, προσβάσιμο και δημιουργικό χώρο παιχνιδιού».