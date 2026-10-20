Η εντυπωσιακή είσοδος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στους κοσμικούς κύκλους της Αθήνας συνοδεύτηκε από πάρτι με διάσημους καλεσμένους, γρήγορες φιλίες με δισεκατομμυριούχους και στενές επαφές ακόμη και με Έλληνα ποπ σταρ. Ωστόσο, σύμφωνα με την «Daily Mail», ορισμένα από τα ισχυρά πρόσωπα που την υποδέχθηκαν θερμά όταν ανέλαβε καθήκοντα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στα τέλη του περασμένου έτους, φαίνεται πλέον να κρατούν αποστάσεις μετά την επεισοδιακή αποχώρησή της.

Καθώς ο άλλοτε λαμπερός κοινωνικός της κύκλος δείχνει να απομακρύνεται, ορισμένα ίχνη της διπλωματικής ζωής της εξακολουθούν να είναι ορατά στην επίσημη κατοικία της, το Τζέφερσον Χάουζ, στο ακριβό Κολωνάκι. Την Παρασκευή της περασμένης εβδομάδας, ένα βαν καθαριστηρίου σταμάτησε έξω από την κατοικία, μεταφέροντας μια συλλογή από φορέματα, μια μεγάλη τσάντα του οίκου Σεν Λοράν και έναν μυστηριώδη λευκό φάκελο.

Η παράδοση αυτή έδωσε μια μικρή εικόνα της καθημερινότητας πίσω από τις κλειστές πόρτες της κατοικίας, την ώρα που παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για το πότε θα εγκαταλείψει η Γκίλφοϊλ την Ελλάδα, μετά την αιφνίδια παραίτησή της, μόλις 11 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

«Ήταν πολύ διασκεδαστική όταν έφτασε και μερικά πολύ μεγάλα ονόματα έγιναν γρήγορα μέρος του κύκλου της», ανέφερε στη «Daily Mail» Ελληνίδα κοσμική, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις με τον εσωτερικό κύκλο της Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα. Όπως πρόσθεσε, «αυτοί οι άνθρωποι την είχαν αναγάγει σε θεά, αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή τη στιγμή δεν κάνουν δηλώσεις υποστήριξης. Φοβούνται».

Η ίδια εκτίμησε ότι η υπόθεση θα εξακολουθήσει να απασχολεί τη δημοσιότητα και πως κανείς δεν θέλει να συνδεθεί με αυτήν, ακόμη κι αν πρόκειται για δισεκατομμυριούχο με ισχυρότερη φήμη και κοινωνική θέση από εκείνη της πρώην πρέσβη. Άλλη πηγή ανέφερε ότι, κατά την άφιξή της, πολλοί προσπαθούσαν να φωτογραφηθούν μαζί της και όλοι ήθελαν να αποκτήσουν ένα κομμάτι από τη λάμψη της. Η Γκίλφοϊλ είχε γίνει γνωστή ακόμη και στον μέσο Έλληνα, σε τέτοιο βαθμό ώστε πολλοί να την αποκαλούν απλώς «Κίμπερλι». «Είχε κάτι από ποπ σταρ. Τώρα είναι ανεπιθύμητη για πολλούς ανθρώπους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η σχέση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και η αλλαγή στάσης μετά την παραίτηση

Μία από τις πιο προβεβλημένες σχέσεις της Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα ήταν εκείνη με τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της λεγόμενης «διπλωματίας των νυχτερινών κέντρων» της πρώην πρέσβη στην Αθήνα. Ο τραγουδιστής είχε διοργανώσει ένα πάρτι υποδοχής με λαμπερούς καλεσμένους τον Νοέμβριο του 2025, λίγο μετά την άφιξή της στη χώρα.

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς γνωρίστηκαν οι δυο τους. Η σχέση τους, ωστόσο, είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα λίγες εβδομάδες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της Γκίλφοϊλ, όταν ο Αργυρός την ανέβασε στη σκηνή κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής εκδήλωσης της Ελληνικής Πρωτοβουλίας στο Λονδίνο, τον Οκτώβριο του 2025. Εκεί χόρεψαν υπό τους ήχους της επιτυχίας του «Μάλλον κάτι ξέρω».

Τον Δεκέμβριο του 2025, μιλώντας στην ελληνική τηλεοπτική εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», ο Αργυρός είχε περιγράψει με θερμά λόγια τη γνωριμία τους. «Γνωριστήκαμε μέσω του κουμπάρου μου… γνωριστήκαμε καλύτερα και τότε συνειδητοποίησα πόσο ειλικρινά θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο», είχε πει, προσθέτοντας ότι τον είχε εντυπωσιάσει η γενναιοδωρία της και ο τρόπος με τον οποίο φρόντιζε τους ανθρώπους γύρω της.

«Τότε με κέρδισε ως άνθρωπο, χωρίς να γνωρίζω την πολιτική της. Με κέρδισε με αυτόν τον τρόπο. Αργότερα αναπτύξαμε μια πιο στενή σχέση, γνώρισε την οικογένειά μου και γνώρισα τη δική της, και αυτός είναι ο δεσμός που μοιραζόμαστε», είχε δηλώσει.

Η στάση του τραγουδιστή, ωστόσο, φάνηκε διαφορετική αυτή την εβδομάδα, μετά την παραίτηση της Γκίλφοϊλ, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με καταγγελίες ότι ζήτησε από τον Έρικ Ντίτερς, δωρητή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, 100.000 δολάρια για να εξοφλήσει τον λογαριασμό της στην American Express, καθώς και με άλλες ανησυχίες σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες.

Ερωτηθείς για την υπόθεση από Έλληνα δημοσιογράφο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, ο παντρεμένος τραγουδιστής απέφυγε να υπερασπιστεί δημόσια την πρώην πρέσβη. «Δεν την έχω παρακολουθήσει, όλη αυτή την υπόθεση. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες», δήλωσε, καθώς ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για συναυλιακή περιοδεία. «Δεν λέω τίποτα. Αν θέλετε να μιλήσω για μουσική, ευχαρίστως», συμπλήρωσε.

Ελληνικά μέσα ενημέρωσης έχουν μεταδώσει ευρέως ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ενδέχεται να γίνει νονά του νεογέννητου παιδιού του τραγουδιστή. Όταν ο Αργυρός είχε καταγραφεί από κάμερες να βγαίνει από μαιευτήριο τον Ιούνιο, δεν είχε διαψεύσει τις σχετικές ερωτήσεις.

Η δημόσια κριτική έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η «Daily Mail», πρόσωπα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και ισχυρές διασυνδέσεις, τα οποία στο παρελθόν είχαν επιδιώξει να συνδεθούν με την Γκίλφοϊλ, εμφανίζονται πλέον επιφυλακτικά απέναντί της.

Οι υποστηρικτές που εξακολουθούν να τη στηρίζουν

Παρά τις αποστάσεις που φέρονται να κρατούν ορισμένοι από τους άλλοτε στενούς της γνώριμους, υπάρχουν και πρόσωπα που αντιμετωπίζουν την κατάσταση με μεγαλύτερη επιείκεια. Εφοπλιστής δήλωσε στη «Daily Mail» ότι θέλει να της δώσει χρόνο για να συγκεντρώσει τις σκέψεις της και να διαχειριστεί όσα συμβαίνουν προτού επικοινωνήσει μαζί της.

«Μιλάμε τακτικά. Έκανε θαύματα για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, παρά το γεγονός πως η Γκίλφοϊλ ενεπλάκη σε αμφιλεγόμενες καταστάσεις και συμπεριφέρθηκε διαφορετικά από οποιονδήποτε άλλον πρέσβη, τελικά έγινε πιο προσιτή και ανθρώπινη στα μάτια των Ελλήνων.

Η Γκίλφοϊλ είχε φωτογραφηθεί, μεταξύ άλλων, να διασκεδάζει στη Μύκονο τον Ιούλιο μαζί με τον Μπιλ Γουάιτ, πρέσβη των ΗΠΑ στο Βέλγιο. Επίσης, εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Ιανουάριο μαζί με γνωστό εφοπλιστή και το μοντέλο Κάρλα Μπρούνι.

Η επίσημη κατοικία της, το Τζέφερσον Χάουζ, παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς θα αναχωρήσει από την Ελλάδα η πρώην επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της πρέσβη. Η «Daily Mail» επικοινώνησε με την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα για να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την αναμενόμενη αναχώρησή της και το πού βρίσκεται, ωστόσο δεν δόθηκαν λεπτομέρειες.