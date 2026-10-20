Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Οι Αταίριαστοι».

«Επειδή δεν έχει πια προτάσεις για την ελληνική κοινωνία, για την οικονομία, για την άμυνα, για την πορεία της χώρας, νομίζω επιστρέφει στον κανονικό του εαυτό. Ο κανονικός του εαυτός είναι αυτό που κάποιο στέλεχος δικό του είχε πει τότε, ότι “η αριστερά δεν μπορεί να ζήσει σε μια κανονικότητα. Η αριστερά θέλει την αναμπουμπούλα”. Λοιπόν, φαντασιώνεται πάλι ότι θα γίνουν εξεγέρσεις στην Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα τώρα δεν είναι μια πτωχευμένη χώρα», σχολίασε ο κ. Φλωρίδης.

Σχετικά με τη δήλωση του Θεόδωρου Καράογλου πως η ΝΔ θα μπορούσε να συνεργαστεί «είτε με τον κ. Βελόπουλο, είτε τη Φωνή Λογικής, είτε τη Νίκη, είτε την κ. Καρυστιανού και τον κ. Σαμαρά, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία», ο Γιώργος Φλωρίδης ανέφερε:

«Η γραμμή είναι μία και εκφράζεται από τον πρωθυπουργό κυρίαρχα. Ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει τις απόψεις του, αλλά αυτές έχουν ελάχιστη έως καθόλου αξία. Στα ζητήματα αυτά έχει εκφραστεί επανειλημμένα ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασία με ακροδεξιά μορφώματα. Όταν μιλάει ο πρωθυπουργός, το θέμα έχει τελειώσει όσον αφορά το τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μας ας προσέχει τι λέει».

«Η ΝΔ δεν είναι σε αναζήτηση κυβερνητικού εταίρου», ξεκαθάρισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι «η ΝΔ επιδιώκει την αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να αποφασίσει το ίδιο τι θέλει να κάνει, διότι το ΠΑΣΟΚ μέχρι σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει πει δύο πράγματα. Πρώτον, με απόφαση του συνεδρίου του απέκλεισε τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο κ. Ανδρουλάκης, που πήγαν να τον φάνε κάποιοι προχθές, είπε το αυτονόητο: ότι πρωθυπουργός γίνεται ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Λοιπόν, κάπου εκεί τελειώνει αυτή η συζήτηση».

Για το ενδεχόμενο κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Φλωρίδης σχολίασε πως «όταν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα, αν κάνει κόμμα, τότε θα ξεκινήσει η οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση ή η πολιτική αντιπαράθεση. Δεν έχει καμία λογική να συζητούμε για κάτι που δεν υπάρχει».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, κατηγορώντας τον για «πολιτική εκμετάλλευση» και «εξαπάτηση» των πολιτών, με φόντο το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Για την κόντρα στη Βουλή με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, αρχικά ανέφερε πως «είχαμε πολιτική εκμετάλλευση πάλι της εθνικής τραγωδίας. Ήρθε ο κ. Βελόπουλος και παρουσίασε με έναν προκλητικό τρόπο φωτογραφίες κάποιων οστών, λέγοντας ότι αυτά τα οστά είναι σε κάποιες κούτες δίπλα στον ανακριτή, ο οποίος δεν έχει συμπεριλάβει τα στοιχεία αυτά στη δικογραφία. Και εκεί αποδείχτηκε, για μια ακόμα φορά, ότι αν ξεκινήσεις να εξαπατάς τον κόσμο και δεν σταματήσεις, κάποια στιγμή θα ρεζιλευτείς. Και αυτό συνέβη. Αποδείχθηκε ότι αυτά τα οστά ανήκουν σε ζώα, τα οποία είχαν συλλεχθεί από τον τόπο του δυστυχήματος. Καθηγητής Ανθρωπολογίας τα εξέτασε και ο ανακριτής τα έβγαλε εκτός δικογραφίας. Τα οστά που βρέθηκαν και ανήκαν σε ανθρώπους που ήταν στο δυστύχημα, εφόσον ταυτοποιήθηκαν, παραδόθηκαν στους συγγενείς».

Σε ερώτηση εάν υπάρχουν άτομα ή κέντρα που δεν θέλουν να ολοκληρωθεί η δίκη, ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε:

«Αυτό που παρατηρήσαμε τρία χρόνια όσο διεξαγόταν η ανάκριση, ήταν μια διαρκής προσπάθεια από διάφορους παράγοντες, που ήθελαν να εκμεταλλεύονται πολιτικά αυτήν την ηθική τραγωδία, ώστε να μην ολοκληρωθεί η ανάκριση, άρα να μην μπορεί να ξεκινήσει η δίκη. Κάθε τόσο έκαναν μηνύσεις στον ανακριτή, έκαναν αιτήσεις εξαιρέσεως. Με χίλιες δυο απάτες, που λέγανε, ας πούμε, κάποια στιγμή ένας δικηγόρος είχε ισχυριστεί ότι λείπουν από τη δικογραφία 250.000 στοιχεία. Κάθε τόσο ήμασταν αντιμέτωποι με ένα τεράστιο ψέμα, το οποίο όμως, μέσα σε εκείνο το κλίμα, προκαλούσε εντυπώσεις στον κόσμο. Ήρθε η στιγμή που με τις όλες αυτές τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, που διενήργησαν τα Πολυτεχνεία, καθηγητές, εργαστήρια του εξωτερικού, αποδείχτηκε ότι όλα αυτά ήταν ένα τεράστιο ψέμα, το οποίο οργανώθηκε για να παραπλανηθεί ο κόσμος… Βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους και τελικά αποδείχτηκε ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας. Τώρα, δεν θέλανε να ξεκινήσει η δίκη, δηλαδή να ολοκληρωθεί η ανάκριση, γιατί όσο η ανάκριση υπάρχει, επειδή είναι μυστική, μπορούν κάποια στοιχεία από εκεί, επιλεκτικά και διαστρεβλωμένα, να τα χρησιμοποιούν χωρίς η αλήθεια να φαίνεται στο φως».

Όπως σημείωσε, «τώρα που ξεκίνησε η δίκη ο ελληνικός λαός θα δει να εξελίσσονται μπροστά του όλα τα θέματα τα οποία οδηγούν στην ανεύρεση της αλήθειας. Στο κάτω-κάτω, η απόδοση της δικαιοσύνης μπορεί να γίνει μόνο από το δικαστήριο. Η ελληνική δικαιοσύνη που έχει χτυπηθεί τόσο πολύ για την υπόθεση αυτή διεξήγαγε μια υποδειγματική ανάκριση, όπως αποδεικνύεται διαρκώς, και δεύτερον, ότι ενώ οι αντίστοιχες δίκες για αντίστοιχα δυστυχήματα στη Γαλλία, στη Γερμανία και την Ισπανία ξεκίνησαν εννέα χρόνια μετά από τη στιγμή που τα δυστυχήματα συνέβησαν, στην Ελλάδα ξεκίνησε η δίκη τρία χρόνια μετά».

«Δεν ξέρω πότε θα σταματήσουν οι συνωμότες. Αυτή η τελευταία γελοιοποίηση του Βελόπουλου στη Βουλή, δεν ξέρω αν τον οδηγήσει να σταματήσει, διότι αυτός ήταν ο καταρχήν εμπνευστής. Αυτός μιλούσε για τρία χαμένα βαγόνια, για 53 επιβάτες που δεν βρέθηκαν, για τα ξυλόλια. Ακολούθησαν όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι τον ξεπέρασαν σε τοξικότητα».

Επίσης, ο Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε και στο αυριανό συλλαλητήριο και τη δήλωση στελέχους της ΕΛΑΣ «άντε και στα δικά μας», σχετικά με τα επεισόδια στη Γαλλία.

Όπως είπε: «Όσο παρακολουθούμε τα γεγονότα στη Γαλλία και τα παρακολουθεί και ο ελληνικός λαός, τόσο καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμο πράγμα είναι η χώρα μας να έχει πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα δεν πρέπει να το απεμπολήσουμε. Λοιπόν, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης που πλήττει τις χώρες τις μεγάλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η χώρα, η οποία είναι όαση κυριολεκτικά στο επίπεδο της πολιτικής και της οικονομικής σταθερότητας».

Τέλος, για την έκθεση του ΟΟΣΑ για τη Δικαιοσύνη, ο κ. Φλωρίδης επισήμανε πως «αποτυπώνει με έναν τρόπο πολύ σημαντικό για τη χώρα μας όλες τις προόδους που έχουν γίνει στον τομέα της δικαιοσύνης… Τέτοια έκθεση δεν υπήρξε ποτέ για την Ελλάδα. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό για τη χώρα μας, γιατί ο ΟΟΣΑ είναι οργανισμός οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης, που σημαίνει ότι η έκθεση πηγαίνει στους μεγάλους οικονομικούς οίκους του κόσμου και τις μεγάλες επιχειρήσεις».