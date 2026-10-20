Ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή όσων βρίσκονταν χθες, Δευτέρα, στο τσιπουράδικο «Κάβουρας» στον Βόλο, στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και επευφημίες, ενώ μια ατάκα του ιδιοκτήτη του μαγαζιού τον έκανε να γελάσει.

Ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ο οποίος κάθισε δίπλα στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, κάποια στιγμή του είπε: «Την εξουσία θα την παίρναμε από τώρα, αλλά θέλουμε δημοκρατικά, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε το Σύνταγμα».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 00:39:

Μια γεύση από το κλίμα στον Βόλο !!!



Θα την παίρναμε από τώρα την εξουσία ,αλλά θέλουμε να την πάρουμε δημοκρατικά,δε μπορούμε να παρακάμψουμε το Σύνταγμα.

Με τη νίκη!!! pic.twitter.com/kbv4ptHYDs — Lina 🪼 (@_tsouxtra) October 19, 2026

Επίσης, κάποιος άλλος από τους παριστάμενους ακούστηκε να λέει «αν δεν κάνει ο Αλέξης κάτι δεν θα δούμε διαφορά».

Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας περπάτησε στους δρόμους του Βόλου και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους πολίτες.