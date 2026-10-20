Πυρά κατά όσων υποστηρίζουν ότι θα εξαφανίσουν την ακρίβεια εξαπέλυσε το πρωί της Τρίτης 20/10, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτηρίζοντάς τους «απατεώνες».

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και σχολίασε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. για τα όσα συμβαίνουν με τις κινητοποιήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά στη Γαλλία, παρατήρησε ότι «ο Τσίπρας, αντί για rebranding, μπήκε σε μια χρονομηχανή και γύρισε πίσω στο 2008».

«Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις ειρηνικές διαδηλώσεις, από τα επεισόδια και τα μπάχαλα και καλούμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους να πάρουν μια ξεκάθαρη θέση. Η κυβέρνηση θα προστατεύσει όσους θέλουν να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να κάνει έκτροπα», είπε.

Απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε περίπτωση συνεργασίας με κόμματα της ακροδεξιάς

Ο Παύλος Μαρινάκης, αφού επεσήμανε ότι «ζούμε μια περίοδο πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, η οποία όμως είναι διεθνής», τόνισε ότι «καταφέραμε να αυξήσουμε τα έσοδα από τη φορολογία, μειώνοντας δεκάδες φόρους». «Η αντιπολίτευση μας κατηγορεί ότι αυτό οφείλεται στα έσοδα από το ΦΠΑ, αλλά αυτά τα χρήματα, τα έχουμε επιστρέψει ήδη στην κοινωνία με μέτρα στήριξης» πρόσθεσε.

«Όσοι υποστηρίζουν ότι θα εξαφανίσουν την ακρίβεια, είναι πολιτικοί απατεώνες», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμπληρώνοντας «η Ε.Ε. έχει κανόνες και όριο δαπανών και η χώρα μας ήδη έχει φτάσει στο ταβάνι».

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε περίπτωση συνεργασίας με κόμματα της ακροδεξιάς και είπε ότι «θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με ένα σοβαρό ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη που συνομιλεί με τις δυνάμεις του λαϊκισμού».