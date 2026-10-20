Στις κινητοποιήσεις των νέων με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στη Γαλλία και την ανάγκη ο δημόσιος διάλογος να διεξάγεται χωρίς βία, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης και την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής δράσης, καθώς και σε ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «KONTRA24».

Ερωτηθείς για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις στη Γαλλία και το ενδεχόμενο αντίστοιχων φαινομένων στην Ελλάδα, ο Θ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε στο δικαίωμα των νέων να διεκδικούν και να διαδηλώνουν, τονίζοντας τη σημασία του διαλόγου για την αναζήτηση λύσεων. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «κανένα χώρο δεν πρέπει να έχει η βία σε οποιαδήποτε διεκδίκηση», καθώς ακόμη και ένα δίκαιο αίτημα χάνει τη δύναμή του όταν συνοδεύεται από βίαια επεισόδια. Αναφερόμενος στην αστυνόμευση των συγκεντρώσεων, σημείωσε ότι η ΕΛ.ΑΣ. προστατεύει τόσο την ασφάλεια των διαδηλωτών όσο και τις περιουσίες των πολιτών, λειτουργώντας «με ήπια ισχύ».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στις παρεμβάσεις για τους νέους και την εκπαίδευση, επεσήμανε μεταξύ άλλων την αύξηση κατά 100% του φοιτητικού επιδόματος και την κατασκευή 8.500 νέων κλινών σε φοιτητικές εστίες, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να διαθέτει πόρους προς αυτή την κατεύθυνση και βέβαια στις ανάγκες της Παιδείας.

Περνώντας στο κόστος διαβίωσης, ο υφυπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για πρόβλημα που απασχολεί το σύνολο της Ευρώπης και απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του πρωθυπουργού και στην επιστολή του για την ενεργειακή κρίση και τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τονίζοντας ότι στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έγινε «ένα πρώτο σοβαρό βήμα», καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλήθηκε να επεξεργαστεί συγκεκριμένα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας. «Η χώρα μας έχει φωνή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μέχρι να υπάρξουν ευρωπαϊκές αποφάσεις η Ελλάδα θα συνεχίσει να αξιοποιεί τις εθνικές της δυνατότητες για τη στήριξη των πολιτών. Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση διατηρεί δημοσιονομικές εφεδρείες για τη στήριξη των πιο ευάλωτων, με το κόστος διαβίωσης να αποτελεί, όπως είπε, «το νούμερο ένα θέμα εδώ και καιρό».

Τόνισε ότι η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί σοβαρότητα και σύνεση και πρέπει να κινείται εντός του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου. «Στο τέλος, όμως, κάποιος θα βάλει την υπογραφή του», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση επιμένει στις προτάσεις της σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην οικοδόμηση των απαραίτητων συμμαχιών.

Για το αίτημα μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας, διευκρίνισε ότι αφορά χώρες που δεν βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα, χάρη στην καλύτερη απόδοση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, διαθέτει πρόσθετους πόρους. Για τη διάθεσή τους πέραν της προβλεπόμενης οροφής δαπανών απαιτείται ευρωπαϊκή έγκριση, ζήτημα που ο Πρωθυπουργός έχει θέσει στο ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι τότε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις εθνικές παρεμβάσεις, έχοντας διαθέσει από την άνοιξη περίπου 1,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. «Όταν παρατείνεται η ενεργειακή κρίση, δεν είναι οριστική λύση», τόνισε ο κ. Κοντογεώργης, προσθέτοντας: «Ας μη μαστιγώνουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το σπίτι μας. Καθυστερεί πολλές φορές να λάβει αποφάσεις, αλλά στο τέλος κάνει το σωστό».

Απαντώντας στην κριτική του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για την κοινωνική και οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ο Θ. Κοντογεώργης χαρακτήρισε την κριτική αβάσιμη. «Όταν είσαι μια υπεύθυνη κυβέρνηση, πρέπει να κάνεις μέχρι αυτό που μπορείς και επιτρέπεται», τόνισε, εξηγώντας ότι όποιος προτείνει πρόσθετες μειώσεις φόρων ή άλλες ελαφρύνσεις θα πρέπει ταυτόχρονα να μας λέει και συγκεκριμένα αντίμετρα, από που δηλαδή θα κόψει, και να λαμβάνει υπόψη τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Σχολιάζοντας ευρύτερα τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μειώσεις φόρων και ΦΠΑ, ανέφερε ότι αντιστοιχούν σε «πάρα πολλά δισ.», τα οποία η ελληνική οικονομία δεν μπορεί σήμερα να διαθέσει, εκτιμώντας παράλληλα ότι θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα από την ευρωπαϊκή πλευρά.

Ερωτηθείς για τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών και το ενδεχόμενο συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει αυτοδυναμία ειδικά σε ένα τόσο ασταθές περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι πολίτες θα καθορίσουν τους πολιτικούς συσχετισμούς. Για την πρόσφατη αναφορά του πρωθυπουργού στο 25%, εκτίμησε ότι ήταν μια «πολύ αυθόρμητη και ειλικρινής» δήλωση, σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει σχέδιο και όραμα για την επόμενη περίοδο ώστε η Ελλάδα να κάνει ένα ρεαλιστικό άλμα.