Σε διευκρινίσεις προχώρησε το στέλεχος της ΕΛΑΣ και πρώην γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λαμπρινίδης–Στάχτος, μετά τον σάλο που προκάλεσε η δήλωσή του «άντε και στα δικά μας! Να πάρει σειρά η Ελλάδα. Είμαστε κοντά», με αφορμή τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο κ. Λαμπρινίδης-Στάχτος ανέφερε πως «επιχειρείται συνειδητά να παραποιηθούν οι δηλώσεις μου» και εξήγησε: «Εγώ αναφέρομαι σε μη βίαιες μορφές διαμαρτυρίας, πάντα υπερασπίζομαι τις ειρηνικές κινητοποιήσεις».

«Αυτοί που αρνήθηκαν να καταδικάσουν την επίθεση με το μαχαίρι, και μιλούσαν για τη “σοβαρή Χρυσή Αυγή”, μας κουνάνε το δάχτυλο, μιλάμε για υποκρισία», πρόσθεσε ακόμα.

«Oι άνθρωποι κινητοποιούνται και εξεγείρονται σε Ιταλία, Γαλλία, Αλβανία και Βέλγιο όχι επειδή τους ήρθε μια ημέρα, αλλά επειδή είναι σε απόγνωση, δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα. Η υποκρισία των μακρονιστών δεν έχει όρια. Παριστάνουν τις Μαρίες Αντουανέτες και λίγο-πολύ λένε ότι αν δεν έχετε ψωμί, φάτε παντεσπάνι. Είναι οι πολίτικές της αδικίας και της κοινωνικής ανισότητας που δημιουργούν τη βία», τόνισε ο κ. Λαμπρινίδης-Στάχτος.

Σύμφωνα με το στέλεχος της ΕΛΑΣ, «η ειρηνική μορφή κινητοποίησης και η διαμαρτυρία είναι θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας».

Βέβαια, όπως είπε, «κάθε χώρα έχει τα δικά της θέματα. Παρόλα αυτά, όπως είπε ο πρόεδρος χθες, η Ελλάδα έχει αναλογικά βάσει δύναμης αγοραστικής του μισθού έχει περισσότερη ακρίβεια. Η νέα γενιά βιώνει μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Τα παιδιά που περνάνε στο πανεπιστήμιο, στην Ιατρική της Πάτρας, αλλά δεν πάνε στις σχολές λόγω του στεγαστικού και τη ακρίβειας. Αυτό δεν είναι αντικειμενική εικόνα ότι υπάρχει πρόβλημα; Αυτούς τους αγώνες κάνουμε, αυτά τα αιτήματα προβάλουμε».

Τέλος, ρωτήθηκε αν θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές, με τον ίδιο να απαντά πως «συμμετέχω από τα μαθητικά μου χρόνια στα κινήματα, προσπαθούμε όλοι να βοηθήσουμε. Δεν γνωρίζω αν θα είμαι υποψήφιος, θα βοηθήσω όπως μπορώ ώστε οι νέοι να κάνουν τις εκλογές προσωπικό στοίχημα».